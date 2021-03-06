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Видео: стометровую венттрубу в Светлогорске отправили на покой направленным взрывом (видео)
Источник материала: Onliner
МЧС публикует очередное видео уничтожения старого строительного объекта с помощью взрыва. На сей раз это вентиляционная труба в башне высотой 105 метров на территории ОАО «СветлогорскХимволокно» в Светлогорске.
Работали сотрудники центра взрывотехнической службы республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Беларуси — обрушили трубу взрывным способом. «Благодаря точному расчету объект упал в запланированный сектор без повреждения близлежащих сооружений», — отчитались спасатели.
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МЧС публикует очередное видео уничтожения старого строительного объекта с помощью взрыва. На сей раз это вентиляционная труба в башне высотой 105 метров на...
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