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Устал ждать? BMW протиснулся между авто, чтобы проехать на красный (видео)

06.03.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К сожалению, к проездам на красный сигнал светофора многие столичные автовладельцы уже привыкли. Но и среди обычных нарушений есть выдающиеся случаи, которые иначе как водительским хулиганством не назовешь. Очевидцем такой ситуации и стал наш читатель Денис. Чтобы проехать на запрещающий сигнал, водитель BMW рискнул двигаться между двумя машинами, в считаных сантиметрах от них.

«Устал BMW ждать и поехал между рядами на красный», — коротко прокомментировал автор записи. Судя по ролику, инцидент имел место у станции метро «Могилевская», в районе нескольких довольно сложных перекрестков у ТЦ «Момо».

Не так давно мы писали о похожем случае — водителе, который объехал очередь на красный. Его действия были квалифицированы ГАИ как нарушение п. 39.5 и п. 7.1.3 ПДД (красный сигнал запрещает движение; участники движения обязаны руководствоваться дорожными знаками).

 
 
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К сожалению, к проездам на красный сигнал светофора многие столичные автовладельцы уже привыкли. Но и среди обычных нарушений есть выдающиеся случаи, которые...
 
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