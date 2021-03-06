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Россия и Беларусь создадут центры совместной подготовки войск
Источник материала: Партизан
Министерства обороны Беларуси и России согласовали создание совместных учебных центров для подготовки военнослужащих.
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Соответствующее решение было согласовано на встрече министра обороны Беларуси Виктора Хренина с российским министром Сергеем Шойгу.
Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области и Калининградском районе на территории России и в Гродненской области Беларуси.
Центры будут обеспечивать слаженность взаимодействия военных подразделений Вооруженных сил РФ и Белоруси, а также работать над реализацией совместных военных программ, в частности программы стратегического партнерства в военной сфере.
На сентябрь 2021 года запланированы совместные российско-белорусские военные учения Запад-2021.
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Министерства обороны Беларуси и России согласовали создание совместных учебных центров для подготовки военнослужащих.
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