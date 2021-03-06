И подарю букет. Почем цветы на столичных цветочных базарах

отправилась за весенним настроением и узнала расценки на растения в преддверии праздника. Возле магазинов и в подземке, на рынках и около пешеходных переходов — куда ни глянь, одни тюльпаны, мимозы и розы. Корреспондент агентства «Минск-Новости»за весенним настроением и узнала расценки на растения в преддверии праздника.





Самый большой цветочный базар традиционно развернулся на Комаровке: прилавки целого сектора сезонной части рынка заполнены охапками срезанных растений и горшечными культурами. Правят бал, конечно, тюльпаны всевозможных расцветок. Розы можно найти только в паре точек, и то на глаза попались только кремовые.

— Людей пока немного, но мы сегодня большого ажиотажа и не ждем. Поэтому и продавцы не все вышли. К выходным не только рынок, но и все улицы будут завалены, — рассуждают продавцы.





Днем 5 марта людей у точек с цветами и правда мало. Случайные гости пока прицениваются и готовятся приехать попозже.





Покупатели, особенно мужчины, теряются в цветах — определиться в таком изобилии нелегко. Продают не только привычные белые, красные и желтые: на прилавках лежат растения, кажется, не меньше пяти оттенков розового, а еще сиреневые, белые, двухцветные. Ценники на рынке не сильно разнятся — один цветок продают от 2 до 3 рублей. Дороже всего обойдутся пионовидные сорта с будто махровыми, пышными лепестками в несколько рядов.













— Самые популярные? Лучше всего, на удивление, почти каждый год расходятся желтые. Фиолетовые тоже интересно смотрятся. Если их еще взять вместе с кремовыми — вообще красота, — рекомендуют знатоки.





Разместились на прилавках и веточки яркой мимозы.





— Стоимость зависит от размера, — поясняет один из продавцов цветов. — Мелкие за 3–5 рублей отдаю. Более объемные — за 10–15, а самые большие — за 20.





Также предлагают крокусы и гиацинты в горшочках по 5 рублей. Растения побольше обойдутся в два раза дороже. Продавцы признаются: спрос на них меньше, но и у горшечных культур есть свой покупатель. Как раз к прилавку подошел пожилой мужчина, которому явно приглянулся розовый гиацинт.













— Такой подарок практичнее, я считаю. Еще сколько лет простоит и будет радовать глаз. Жена любит цветы, вот на подоконнике и поставит еще один, — рассказывает пенсионер Василий Петрович.





В преддверии «цветочной» даты к продавцам солений и шерстяных носков в переходе у Комаровки добавляются и цветочники. С самого утра 5 марта они уже вступили на свой пост и предлагают с десяток расцветок весенних растений. Ценники такие же, как на Комаровке. О том, планируют ли продавцы снижать цену, говорят уклончиво.





— Обычно цветков к концу дня 8 марта не остается, но если все-таки есть остатки, то можем и за рубль-полтора отдать, как договоримся, — комментирует мужчина-продавец. — Если много берут, то ценники на одну единицу снижаю, чего людей обдирать.





В погоне за большим числом покупателей, как оказалось, некоторые еще и продумывают самое выгодное расположение точки. Два парня решили не толпиться в переходе, а вместо этого стали на улице прямо у входа в метро.





— Здесь удобнее стоять, больше людей заметят. Не все захотят в переход спускаться. За три часа уже около 20 % продали. В основном сегодня женщинам-коллегам берут, поэтому сразу много покупают. Некоторые учителям покупают.





Пока о спросе на цветы продавцы делать выводы не берутся. Все-таки продажи только стартовали. А пока предвкушают цветочный бум и обслуживают редких покупателей.





— Беру букетик маме, на праздник не увижу ее, так съезжу сегодня и поздравлю, — рассказывает Наталья, купившая композицию из семи фиолетовых бутонов.





На месте, где перед 8 Марта размещается чуть ли не самое большое число букетов, в том числе довольно бюджетных, — у станции метро «Площадь Ленина» — торговля идет полным ходом. Здесь расположились уже около 20 цветочных палаток. В основном, конечно, с тюльпанами, которые изредка разбавляют веточки желтой мимозы.





Здесь же удалось найти и самые дешевые бутоны — по 1,6–1,8 рубля.





— Посмотрела на цены других и подумала, что за более низкую цену, возможно, быстрее брать будут, — поясняет продавец, которая растила тюльпаны на своей даче. — К 8 Марта всегда готовлюсь заранее — сажаю еще в октябре-ноябре. Как я замечаю, лучше всего белые берут. Молодежь особенно. Поэтому их и побольше у меня.





Как рассказали продавцы, в предпраздничный период удается обычно реализовать больше тысячи, а иногда и двух тысяч цветков. Некоторые к цветочной поре подготовились основательно: предлагают цветы не только в бумажной упаковке, но и закупились атласным лентами, разноцветными обертками и даже шляпными коробками.





Прямо у выхода из метро за огромную охапку разноцветных тюльпанов рассчитывается минчанин Александр.





— Вот на работе послали меня, чтобы женщинам коллектива подарки купил. Выбрал на свой вкус — думаю, всем женщинам розовый понравится, — отдавая больше 100 рублей за покупку, рассказывает он.





Не пустуют перед Женским днем и многочисленные цветочные магазины в переходе. Кроме тюльпанов здесь предлагают белорусские розы — в среднем от 3,2 до 3,9 рубля, ирисы в районе 2,5 рубля, хризантемы по 5 и еще около десятка экзотических и привычных нашему глазу растений. Флористы готовы составить эффектные композиции из нескольких наименований в шляпных коробках, обернуть цветы в стильную матовую обертку или оформить их в деревянный ящик в среднем от 30 до 150 рублей. Но признаются: лучше, чем тюльпаны, сейчас не продается ничего.



