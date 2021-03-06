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БФСС направил в МОК официальное заявление, в котором "обстоятельно рассказал" о ходе Олимпийского собрания в НОКе

06.03.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности направил в Международный олимпийский комитет официальное заявление, в котором дал оценку прошедшему в НОКе Беларуси Олимпийскому собранию.





"В конце 2020-го года МОК ввел временные меры против НОК Беларуси по причине нарушения прав спортсменов и Олимпийской хартии, а именно: исключил всех членов НОК из мероприятий МОК, в том числе запретил посещать Олимпийские игры Александру Лукашенко, приостановил выплаты, а также оставил за собой право отменить меры или ужесточить их в зависимости от развития ситуации.

После введения санкций белорусское спортивное сообщество с воодушевлением ожидало Олимпийского собрания в надежде, что НОК Беларуси внесет изменения в олимпийскую политику страны. Эти изменения, во-первых, будут направлены на защиту спортсменов, тренеров и специалистов от дискриминации. Во-вторых, продемонстрируют МОК, что Олимпийская хартия и принципы олимпизма что-то да значат для "Лукашенко и Ко".

Тем не менее, реальность такова, что НОК не предпринял никаких действий для изменений. По результатам выборов лица, попавшие под санкции МОК, по-прежнему входят в состав исполкома. Там остался даже Басков, что уже само по себе абсурдно. А избрание президента НОК, в результате которого одного Лукашенко заменили на другого, скорее, демонстрирует пренебрежительное отношение и неуважение к решениям МОК.

В письме BSSF для МОК обстоятельно рассказывается о ходе Олимпийского собрания, в деталях описываются все принятые решения, а также — все проигнорированные вопросы. В заявление вошли и новые кейсы по дискриминации, которые в очередной раз доказывают, что в Беларуси по-прежнему ничего не делается для прекращения репрессий в спорте.

Каким будет ответ МОК, узнаем совсем скоро", — говорится в сообщении Белорусского фонда спортивной солидарности на странице в Фейсбуке.
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности направил в Международный олимпийский комитет официальное заявление, в котором дал оценку прошедшему в НОКе Беларуси...
 
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