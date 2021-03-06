















"В конце 2020-го года МОК ввел временные меры против НОК Беларуси по причине нарушения прав спортсменов и Олимпийской хартии, а именно: исключил всех членов НОК из мероприятий МОК, в том числе запретил посещать Олимпийские игры Александру Лукашенко, приостановил выплаты, а также оставил за собой право отменить меры или ужесточить их в зависимости от развития ситуации.





После введения санкций белорусское спортивное сообщество с воодушевлением ожидало Олимпийского собрания в надежде, что НОК Беларуси внесет изменения в олимпийскую политику страны. Эти изменения, во-первых, будут направлены на защиту спортсменов, тренеров и специалистов от дискриминации. Во-вторых, продемонстрируют МОК, что Олимпийская хартия и принципы олимпизма что-то да значат для "Лукашенко и Ко".





Тем не менее, реальность такова, что НОК не предпринял никаких действий для изменений. По результатам выборов лица, попавшие под санкции МОК, по-прежнему входят в состав исполкома. Там остался даже Басков, что уже само по себе абсурдно. А избрание президента НОК, в результате которого одного Лукашенко заменили на другого, скорее, демонстрирует пренебрежительное отношение и неуважение к решениям МОК.





В письме BSSF для МОК обстоятельно рассказывается о ходе Олимпийского собрания, в деталях описываются все принятые решения, а также — все проигнорированные вопросы. В заявление вошли и новые кейсы по дискриминации, которые в очередной раз доказывают, что в Беларуси по-прежнему ничего не делается для прекращения репрессий в спорте.





Каким будет ответ МОК, узнаем совсем скоро", — говорится в сообщении Белорусского фонда спортивной солидарности на странице в Фейсбуке.



