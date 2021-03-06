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«Жена ночевала под дверью любовницы и получала письма о похождениях мужа». Главные женщины в жизни Миронова

06.03.2021 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Миронов ведь постоянно был в кого-то влюблен. Иногда на неделю, на день, но очень сильно! И даже не обязательно, чтобы в него были влюблены в ответ, главное — чтобы он сам пылал», — рассказывала про своего звездного коллегу актриса театра сатиры Вера Васильева. А вот до романа дело доходило далеко не каждый раз. Тем не менее всех любимых женщин знаменитого актера Андрея Миронова не уместить в одной статье. Поэтому в юбилейный день рождения этого прекрасного артиста — сегодня ему могло бы исполниться 80 лет — вспомним самые яркие его романы.

Наталья Фатеева

С актрисой Натальей Фатеевой Миронов познакомился летом 1962 года на съемках картины «Три плюс два» и влюбился с первого взгляда:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В юбилейный день рождения этого прекрасного артиста - сегодня ему могло бы исполниться 80 лет - вспомним самые яркие его романы.
 
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