Источник материала: Хартия'97

СМИ: Владельцу торговой сети Green насчитали $5 миллионов за выход из СИЗО 3 6.03.2021, 12:10

Геннадий Кирейков

Фото: tut.by

Источники сообщают, что сумму уже начали собирать.

Крупный предприниматель, соучредитель компании «Рапа» Геннадий Кирейков был задержан в начале февраля.

По слухам в бизнес-кругах, реальной причиной задержания Кирейкова, последующих угроз и санкций в отношении компании стала активная позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония и фальсификации выборов.

Могло ли быть, что компания действительно отказалась брать на реализацию товары отдельных государственных производителей? Некоторые собеседники «Нашей Нивы» допускают такую вероятность, но задаются вопросом, в чем здесь может быть криминал.

Как обстоят дела в Green? Неизвестно ни об одном магазине, который бы закрылся. Осведомленные источники даже говорят, что Green имеет планы по расширению.

И вот самому Геннадию Кирейкову, как говорят близкие, уже назвали «сумму за выход» — и ее начали собирать.

«Это обычная практика, когда бизнесмену называют сумму «выкупа». Могут на бумажке написать, могут насчитать «официально» для «возмещения ущерба» в рамках Уголовного кодекса. Почти любому бизнесмену крупного масштаба можно что-нибудь да «насчитать», все живут в Беларуси, понимая, что такой день однажды может настать», — объясняют источники из бизнес-кругов.

В случае Кирейкова называют сумму в пять миллионов долларов.

Тем не менее задержание бизнесмена уже ударило по стройке торгово-развлекательного комплекса на месте Червенского рынка.

Насколько нам известно, в связи с задержанием главного акционера, строительство теряет обороты.

Фотограф «Нашей Нивы» застала рабочих, но их было немного.



Фото: «Наша Ніва»

Строительство торгово-развлекательного комплекса должно было начаться еще в 2013-м, когда малых предпринимателей выгнали с площадки.



Фото: «Наша Ніва»

Однако несколько застройщиков, не проявляя рвения в строительстве, один за другим лишались этого участка, пока в 2019 году «Рапа» и братья Кимы не выкупили компанию, получившую право застройки.

Торгово-развлекательный комплекс должен появиться уже в 2023 году.

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