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Как «профсоюз для чиновников» подвел Лукашенко

06.03.2021 12:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как «профсоюз для чиновников» подвел Лукашенко

  • 6.03.2021, 11:55
Как «профсоюз для чиновников» подвел Лукашенко
Фото: ТАСС

Бессмысленные структуры не могут заполнить вакуум вокруг токсичной фигуры диктатора.

События последнего года подчеркнули бессмысленность существования «Белой Руси», пишет «Салідарнасць».

Почти сразу с момента его создания начались разговоры, что «Белая Русь» может стать партией, и представители объединения продолжают их уже более 10 лет, переливая из пустого в порожнее.

В реальности «Белая Русь» стала «профсоюзом для чиновников» и «БРСМом для взрослых»: в объединение в основном вступают руководители государственных предприятий и организаций. Для чего? Наверное, не все их них смогли бы это толком объяснить.

После 9 августа «Белая Русь» участвовала в организации митингов в поддержку правителя, но не самостоятельно, а наравне с ФПБ, БРСМом и другими структурами. На фоне протестных маршей эти митинги массовыми не выглядели.

При том что формально в «Белой Руси» состоит почти 190 тысяч человек, власти так и не смогли собрать в октябре «мегамитинг» в Минске, в последний момент включив заднюю передачу.

Не помогло «Белой Руси» и назначение ее руководителем бывшего главы Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько. Три года назад Наталья Кочанова ставила ему задачу:

– Вы должны быть весьма активным. Ведь сегодня если не мы, то кто? Необходимо доносить свою позицию буквально до каждого гражданина нашей страны.

Сам Давыдько храбрился: «Есть желание удивлять, больше быть на слуху с этой организацией».

По факту ни того, ни другого. И это хорошая новость для большинства белорусов. Если почти 190 тысяч человек, числящихся в «Белой Руси», власти не могут организовать на хоть какое-то запоминающиеся действие, то можно понять, какова реальная поддержка Лукашенко в стране.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Бессмысленные структуры не могут заполнить вакуум вокруг токсичной фигуры диктатора.
 
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