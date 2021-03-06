Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самую полезную для мозга и сердца «супер-ягоду» 6.03.2021, 11:39

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Достаточно съедать одну чашку этих ягод в день.

Одна порция (горсть или чашка) черники содержит всего 80 калорий и питательные вещества, включая витамин C, витамин K, пищевые волокна и фитонутриенты, называемые полифенолами, сообщает cursorinfo.co.il .

В эту группу полифенолов входят антоцианы — соединения, придающие чернике красивый синий цвет.

Вы бы поверили, что простое употребление черники может быть одним из лучших способов улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, реакцию на инсулин и здоровье мозга? Этот суперпродукт не просто восхитителен, он может быть идеальной пищей для здоровья.

Это три самых больших преимущества для здоровья, которые вы можете получить, если съедаете чашку черники каждый день.

Новое исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что у людей с метаболическим синдромом (группа симптомов, включающих ожирение, повышенный уровень глюкозы натощак и снижение холестерина), которые потребляли эквивалент одной чашки свежей черники ежедневно, улучшились изменения в показатели здоровья сердца, такие как повышение уровня хорошего холестерина.

А исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что эквивалент одной чашки свежей черники в день может благотворно повлиять на области здоровья людей с диагнозом диабет 2 типа. В другом исследовании людям было сказано пить смузи с черникой или без нее два раза в день в течение шести недель.

Исследователи обнаружили, что те, кто употреблял смузи с черникой, лучше снижали уровень глюкозы в крови в ответ на инсулин, чем те, кто употреблял смузи без черники.

Также эти прекрасные синие ягодки-антиоксиданты могут стать залогом сохранения ясного ума и здоровья. Благодарю за содержание антиоксидантов в ягодах, которые могут сыграть роль в снижении снижения функции мозга.

В одном исследовании оценивалось влияние потребления черники на функцию мозга человека, участники ежедневно соблюдали диету с добавлением черники в течение 90 дней. Исследователи обнаружили, что люди показали значительно меньше ошибок в тестах, используемых для оценки вербальной памяти и переключения задач, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

В другом исследовании ученые обнаружили, что у пожилых людей с когнитивными нарушениями повышалась мозговая активность в определенных частях мозга во время диеты с добавками черники.

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