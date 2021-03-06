ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские эксперты призывают не верить словам Лукашенко

06.03.2021 12:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Российские эксперты призывают не верить словам Лукашенко
Иллюстративное фото
Александр Лукашенко будет уклоняться от интеграции, Россия будет на ней настаивать, увязывая экономическую помощь с конкретными шагами, направленными в сторону интеграции.

Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.

В этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Беларуси должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров, подчеркнул эксперт.

«Договор — это бумажка, которая не стоит ровным счетом ничего. Мы это очень хорошо видим на примере Союзного договора от 1999 года, который не воплотился даже на 10-20 процентов. Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно», — указал Безпалько.


Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом и, вполне возможно, будут осторожно подпитываться с Запада, считает политолог.

Может быть, если Лукашенко сумеет укрепить свои позиции и остаться на шестой срок, он пойдет на какие-то косметические изменения, но пока что он пытается затянуть время, заключил собеседник издания.

Напомним, что ранее с призывом не верить Лукашенко на слово выступил в прошлом его большой поклонник - депутат Госдумы Константин Затулин.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свою риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наша Ніва»: уласнік гандлёвай сеткі Green мусіць заплаціць $5 мільёнаў за выхад з СІЗА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by