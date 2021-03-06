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«Договор — это бумажка, которая не стоит ровным счетом ничего. Мы это очень хорошо видим на примере Союзного договора от 1999 года, который не воплотился даже на 10-20 процентов. Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно», — указал Безпалько.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские эксперты призывают не верить словам Лукашенко Свою риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно.

Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФв интервью изданиюВ этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Беларуси должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров, подчеркнул эксперт.Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом и, вполне возможно, будут осторожно подпитываться с Запада, считает политолог.Может быть, если Лукашенко сумеет укрепить свои позиции и остаться на шестой срок, он пойдет на какие-то косметические изменения, но пока что он пытается затянуть время, заключил собеседник издания.Напомним, что ранее с призывом не верить Лукашенко на слово выступил в прошлом его большой поклонник - депутат Госдумы