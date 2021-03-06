|
Надежда Остапчук продаёт золотую медаль: в Беларуси пострадали тысячи людей
Источник материала: UDF
Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года / facebook.com/nadzeya.ostapchuk
Надежда Остапчук
«В нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями, — пишет спортсменка. — ...Среди пострадавших оказались и наши спортсмены... Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта».
Средства она перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности. Туда же в этом году перечислила деньги, полученные за проданную бронзовую медаль Евро-2007, баскетболистка Екатерина Снытина.
Остапчук в Мадриде в 2005-м / facebook.com/nadzeya.ostapchuk
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства она перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)