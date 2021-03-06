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Надежда Остапчук продаёт золотую медаль: в Беларуси пострадали тысячи людей

06.03.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Надежда Остапчук продаёт золотую медаль: в Беларуси пострадали тысячи людей
Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года / facebook.com/nadzeya.ostapchuk
Известная в прошлом толкательница ядра Надежда Остапчук продаёт на аукционе золотую медаль чемпионата Европы 2005 года в Мадриде. Она хочет поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.

Надежда Остапчук пишет в Facebook, что выиграла медаль ровно 16 лет назад. И объясняет, почему решила её продать. Спортсменка после президентских выборов 2020 года неоднократно публично высказывала свою позицию и требовала новых выборов, жёстко критиковала власть.

«В нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями, — пишет спортсменка. — ...Среди пострадавших оказались и наши спортсмены... Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта».


Средства она перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности. Туда же в этом году перечислила деньги, полученные за проданную бронзовую медаль Евро-2007, баскетболистка Екатерина Снытина.


Надежда Остапчук продаёт золотую медаль: в Беларуси пострадали тысячи людей

Остапчук в Мадриде в 2005-м / facebook.com/nadzeya.ostapchuk
 
 
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Средства она перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности.
 
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