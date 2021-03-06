Источник материала: UDF



Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года / facebook.com/nadzeya.ostapchuk

«В нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями, — пишет спортсменка. — ...Среди пострадавших оказались и наши спортсмены... Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта».







Остапчук в Мадриде в 2005-м / facebook.com/nadzeya.ostapchuk

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Надежда Остапчук продаёт золотую медаль: в Беларуси пострадали тысячи людей Средства она перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности.

в Facebook, что выиграла медаль ровно 16 лет назад. И объясняет, почему решила её продать. Спортсменка после президентских выборов 2020 года неоднократно публично высказывала свою позицию и требовала новых выборов, жёстко критиковала власть.Средства она перечислит в Белорусский фонд спортивной солидарности. Туда же в этом году перечислила деньги, полученные за проданную бронзовую медаль Евро-2007, баскетболистка