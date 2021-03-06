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Утро начинается не с кофе: жители Романовской Слободы вышли с флагами

06.03.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утро начинается не с кофе: жители Романовской Слободы вышли с флагами
Кадр из видео
Рано утром 6 марта в Минске прошла протестная акция в районе Романовская Слобода напротив кинотеатра «Беларусь». Семь человек выстроились в цепь с красно-белыми флагами. Они кричали «Жыве Беларусь!».

Видеозапись в редакцию прислали читательница Еврорадио. Она прокомментировала ее так:

«Раніца жыхароў Раманаўскай Слабады пачынаецца не з кавы!».


Напомним, что несмотря на календарную весну, в Беларуси морозная погода. Утром столбики термомента показывали -5 градусов.
 
Теги: Минск
 
 
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