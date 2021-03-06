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Утро начинается не с кофе: жители Романовской Слободы вышли с флагами
Источник материала: UDF
Кадр из видео
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«Раніца жыхароў Раманаўскай Слабады пачынаецца не з кавы!».
Напомним, что несмотря на календарную весну, в Беларуси морозная погода. Утром столбики термомента показывали -5 градусов.
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Утром столбики термомента показывали -5 градусов.
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