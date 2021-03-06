Источник материала: UDF



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Хлеба купить не могу». Работники колхоза говорят, что они еще не получили зарплату за декабрь Денег за январь и февраль работники еще не видели.

По ее словам, работники ОАО «Литусово» еще не получили полностью зарплату за декабрь прошлого года, не говоря уже о заработке за январь и февраль этого.— Я работаю ночным сторожем. Работаю без выходных, без праздничных, с 8 вечера до 6 утра, то есть по 10 часов, — говорит Владислава. — Работаю с напарницей. Мы следим за 12 объектами. Там 1060 голов скота. Мне еще нужно обслужить 224 коровы — дать корм, подшевелить, навоз счистить. По ночам еще сама принимаю отел. И при этом я получаю минимальную зарплату — 400 рублей. Это грязными. Раньше я была дояркой, но мне сделали операцию и теперь я могу заниматься только легким трудом. Мне уже 45-й год, в крепкие хозяйства особо не хотят брать. Там нужны только доярки, а я доить не могу.Жизнь, по словам собеседницы, у нее сейчас «невыносимая». «Мы не живем, мы выживаем», говорит она.— Нам с декабря 2020 года не платят зарплату. Руководство говорит, что предприятие не платежеспособно. Директор наш не виноват, конечно, не он деньгами распоряжается. Он, кстати, уже у нас седьмой, — продолжает Владислава. — Доярок наших как- то рассчитали, в субботу прошлую им дали что-то за декабрь. Они совсем мало получают. В моем хлеву одна только зарабатывает 500 рублей. Другие по 240 — это подчеркну грязными, то есть вычитают налог и в пенсионный.Слова Владиславы подтвердила еще одна работница ОАО «Летусово» Светлана. Она утверждает, что за декабрь им до сих пор перевели около 12% зарплаты.— Выплатили их в прошлую субботу. Денег за январь и февраль мы еще не видели. На этой неделе обещали-обещали что дадут какие-то проценты, но так и не дали, — рассказывает Светлана. — Зарплаты у нас маленькие. У некоторых по 70−80 рублей — это в животноводстве. 100−120 рублей, у доярок 200−250. Минималка редко у кого. Я получаю даже чуть больше минималки. Часть заплаты в начале месяца переводят в магазин на продукты. Это 20−30%, когда как. За январь уже на продукты сумму перевели. А комуналку чем платить? Туда продукты не понесешь же.На сайте kartoteka.by, на котором собрана информация о различных предприятиях и организациях, написано, что ОАО «Литусово» — является неплатежеспособным сельскохозяйственным предприятием, подлежащим финансовому оздоровлению в период с 2019—2027 годов по решению от 5 апреля 2019 года № 176.Журналисты попытались связаться с руководством хозяйства «Литусово». Номера телефонов, которые указаны на сайте Сенненского райисполкома в качестве контактов ОАО «Литусово», несколько дней постоянно заняты. В приемной райисполкома нас перенаправили в управление по сельскому хозяйству и продовольствию, однако там тоже никто не снял трубку.