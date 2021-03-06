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Карбалевич о резиденциях Лукашенко: «Зачем столько одному человеку?»

06.03.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич о резиденциях Лукашенко: «Зачем столько одному человеку?»
Резиденция Лукашенко на его родине в деревне Александрия. Фото: gazetaby.com
Александр Лукашенко во время посещения мотовелозавода завода опроверг слухи о том, что у него якобы есть личный дворец.

«Если кто-нибудь найдет мой дворец, идите и сразу же заселяйтесь», - сказал он.


О личном дворце Лукашенко, как о дворце Путина, на самом деле ничего не известно. Но у Лукашенко много государственных резиденций, которые находятся на балансе Администрации президента.

Вот список тех, к которым имеют доступ только Лукашенко и его окружение: Дворец Независимости (Минск); «Дрозды» (Минск); «Восток» (Минский район); «Заславль» (Минский район); «Озерный» (Логойский район); «Плавно» (Березинский район); Лясковичи (Петриковский район); заказник «Межозерный» (Браславский район).


Некоторые исследователи называют 12 или даже 16 резиденций, упоминая небольшие объекты, такие как небольшая усадьба в селе Александрия-2 (Шкловский район), «Крупенино», «Вискули», дом в Военном переулке и другие. По оценкам, сегодня у Александра Лукашенко наибольшее количество резиденций среди всех президентов соседних стран.

Зачем столько одному человеку? И если он собирается править пожизненно, то разница между государственными и частными резиденциями исчезает...
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Теги: Минск
 
 
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Если он собирается править пожизненно, разница между госуларственными и частными резиденциями исчезает.
 
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