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Карбалевич о резиденциях Лукашенко: «Зачем столько одному человеку?»
Источник материала: UDF
Резиденция Лукашенко на его родине в деревне Александрия. Фото: gazetaby.com
«Если кто-нибудь найдет мой дворец, идите и сразу же заселяйтесь», - сказал он.
О личном дворце Лукашенко, как о дворце Путина, на самом деле ничего не известно. Но у Лукашенко много государственных резиденций, которые находятся на балансе Администрации президента.
Вот список тех, к которым имеют доступ только Лукашенко и его окружение: Дворец Независимости (Минск); «Дрозды» (Минск); «Восток» (Минский район); «Заславль» (Минский район); «Озерный» (Логойский район); «Плавно» (Березинский район); Лясковичи (Петриковский район); заказник «Межозерный» (Браславский район).
Некоторые исследователи называют 12 или даже 16 резиденций, упоминая небольшие объекты, такие как небольшая усадьба в селе Александрия-2 (Шкловский район), «Крупенино», «Вискули», дом в Военном переулке и другие. По оценкам, сегодня у Александра Лукашенко наибольшее количество резиденций среди всех президентов соседних стран.
Зачем столько одному человеку? И если он собирается править пожизненно, то разница между государственными и частными резиденциями исчезает...
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Если он собирается править пожизненно, разница между госуларственными и частными резиденциями исчезает.
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