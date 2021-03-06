Кузнецов: «Пока люди снова не поверят в себя, никакой «второй волны» не случится»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о депрессии, в котором находится общество.

— Системное и внимательно чтение в соцсетях постов и комментов, связанных с политической ситуацией в Беларуси, а, точнее, с протестами, приводит к формированию следующей картины, — пишет Петр Кузнецов.

Те, кто уехал (даже не имея уголовных дел, а, вот, потому, что стало «невыносимо») — они имеют право, это их выбор, им было тяжело и сейчас тоже тяжело, а будет ещё тяжелее, зато они делают все, что могут.

Те, кто остался, несмотря ни на что, в этом аду — малодушные белорусики, которые не могут (не хотят, боятся) разогнать ОМОН, армейский спецназ и ВВ, трусливая нация и «нет в Беларуси мужчин».

Это не пост для дискуссии об эмиграции, белорусах и методах протеста.

Это — иллюстрация того, в каком разбалансированном и депрессивном состоянии находится общественное мнение, а вместе с ним — коллективное сознание.

В нормальном состоянии ни мизерная, ни, тем более, сколько-нибудь существенная часть общества не может пребывать в двух настолько абсурдно противоречащих друг другу убеждениях.

Возможно, такие конструкции создаются кем-то (понятно, кем) специально, поскольку, очевидно, что они мощнейшим образом демотивируют и деморализуют оставшихся белорусов.

Возможно, это — последствия сильной психологической травмы, притом, на этот раз не от насилия, а от того, что протест не принёс видимых и быстрых результатов.

Сами мы породили такое состояние умов, или нам его навязали, фактом является следующее: пока люди снова не поверят в себя, никакой «второй волны» и, вместе с ней, надежды на решающий успех, не случится.

Такой вот субботний пессимистичный (реалистичный) пост.

Реалии, которые нужно учитывать всем, вне зависимости от масштаба их «кукловодческой» роли.