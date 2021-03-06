Шендерович: «Вялое состояние Европы вполне бодрит Путина. И он идет размашистым шагом в сторону Беларуси»

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Известный сатирик о том, что Россия очень скоро бросит полумеры и перестанет стеснятся.

Виктор Шендерович в интервью на Эхе Москвы объяснил, почему не получилось запретить Телеграм в России и высказал предположение, что все еще впереди.

— Сложно (запретить интернет — прим. ред.), находясь в состоянии полумеры. Вот это промежуточное состояние, что с одной стороны мы демократическая страна, а с другой… Вот с одной стороны, с другой стороны. Мы в Европе, но не в Европе. Вот это всё. А, Господи, боже мой. Есть Китай. Есть Северная Корея. Есть примеры абсолютного решения этого вопроса. Главное — стесняться перестать.

А все идет к тому, что они перестают стесняться. Им поздно пить Боржоми. Раньше-то они надеялись как-то и невинность соблюсти и капитал приобрести и как-то совместить. Есть более ясные варианты русской пословицы – удержим их.

Но сейчас они поняли, что уже могут смело лезть на эту елку. Уже ничего не страшно. И поэтому, конечно, они могут решить этот вопрос.

Дальше вопрос – что делать с этим со всем миру. Как эта несчастная Европа, которая с одной стороны, конечно, санкции, но с другой стороны, конечно, не такие санкции, чтобы… И так далее. Вот это все несчастное промежуточное состояние. И вялое состояние Европы вполне бодрит Владимира Путина. И он идет довольно размашистым шагом в сторону Беларуси и всего остального.