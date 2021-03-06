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В Столинском районе провалился под лед и утонул семилетний мальчик
Источник материала: Навiны
Семилетний мальчик погиб днем 5 марта в Столинском рай оне.
Как сообщает Следственный комитет, мальчик со своим сверстником возвращался из школы. Проходили мимо мелиоративного канала и решили спуститься на лед.
Но подтаявший лед не выдержал тяжести детей и проломился.
Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.
По факту гибели ребенка следователи проводят проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие», — говорится в сообщении СК.
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Семилетний мальчик погиб днем 5 марта в Столинском рай оне. Как сообщает Следственный комитет, мальчик со своим сверстником возвращался из школы. Проходили...
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