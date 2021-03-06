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В Столинском районе провалился под лед и утонул семилетний мальчик

06.03.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Семилетний мальчик погиб днем 5 марта в Столинском рай       оне.

Как сообщает Следственный комитет, мальчик со своим сверстником возвращался из школы. Проходили мимо мелиоративного канала и решили спуститься на лед.

Но подтаявший лед не выдержал тяжести детей и проломился.

Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.

По факту гибели ребенка следователи проводят проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие», — говорится в сообщении СК.

В Столинском районе провалился под лед и утонул семилетний мальчик

 
 
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Семилетний мальчик погиб днем 5 марта в Столинском рай       оне. Как сообщает Следственный комитет, мальчик со своим сверстником возвращался из школы. Проходили...
 
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