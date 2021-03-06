В Столинском районе провалился под лед и утонул семилетний мальчик

Семилетний мальчик погиб днем 5 марта в Столинском рай оне.

Как сообщает Следственный комитет, мальчик со своим сверстником возвращался из школы. Проходили мимо мелиоративного канала и решили спуститься на лед.

Но подтаявший лед не выдержал тяжести детей и проломился.

Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.

По факту гибели ребенка следователи проводят проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие», — говорится в сообщении СК.



