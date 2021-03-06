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На западе Канады разбился вертолет: два человека пострадали
Источник материала: ОНТ
Два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии в результате крушения вертолета на острове Боуэн, провинции Британская Колумбия в Канаде. Об этом со ссылкой на телеканал CBC
Согласно предварительным данным, инцидент произошел утром 5 марта. Летательный аппарат упал в лесу, в северной части остров. Согласно свидетельствам очевидцев, перед ударом о землю вертолет перевернулся в воздухе.
В данный момент пострадавшие находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Причины аварии устанавливаются.
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Два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии в результате крушения вертолета на острове Боуэн, провинции Британская Колумбия в Канаде. Об этом со...
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