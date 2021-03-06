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Сотрудники МЧС демонтировали 100-метровую трубу в Светлогорске

06.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники МЧС демонтировали 100-метровую трубу в Светлогорске

Необычное и впечатляющее зрелище наблюдали жители Светлогорска: под звуки взрывов рухнула стометровая труба!

Это не катастрофа, а дело рук специалистов МЧС. Труба давно не работала и была законсервирована. При демонтаже строения без шума и пыли не обошлось: серией взрывов

Работы проводились в течение двух дней. В первый – подготавливали, вырезали несущие конструкции, которые мешали обрушению. Затем после укладки зарядов произвели обрушение взрывом

Выглядит эффектно, но такой демонтаж – исключительно сложная и опасная работа, которая требует длительной подготовки и высокой квалификации.

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Необычное и впечатляющее зрелище наблюдали жители Светлогорска: под звуки взрывов рухнула стометровая труба! Это не катастрофа, а дело рук специалистов МЧС. Труба...
 
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