Сотрудники МЧС демонтировали 100-метровую трубу в Светлогорске

Источник материала: ОНТ

Необычное и впечатляющее зрелище наблюдали жители Светлогорска: под звуки взрывов рухнула стометровая труба!

Это не катастрофа, а дело рук специалистов МЧС. Труба давно не работала и была законсервирована. При демонтаже строения без шума и пыли не обошлось: серией взрывов

Работы проводились в течение двух дней. В первый – подготавливали, вырезали несущие конструкции, которые мешали обрушению. Затем после укладки зарядов произвели обрушение взрывом

Выглядит эффектно, но такой демонтаж – исключительно сложная и опасная работа, которая требует длительной подготовки и высокой квалификации.

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