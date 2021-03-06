ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасатели и десантники поздравили женщин с наступающим праздником

06.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спасатели и десантники поздравили женщин с наступающим праздником

В преддверии 8 Марта спасатели занимались и куда более безопасными и приятными хлопотами. Вместе с десантниками они решили порадовать представительниц прекрасной половины человечества.

Живая музыка, элегантные мужчины и свежие букеты! Люди в форме сами нашли в Витебске места, где поздравления и подарки были неожиданными, и особенно приятными.

Возможно, по этому поводу кто-то даже опоздал на работу. Зато пришёл уже с букетом цветов! Для милых дам сегодня не только музыка, но и много приятных слов и искренние улыбки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии 8 Марта спасатели занимались и куда более безопасными и приятными хлопотами. Вместе с десантниками они решили порадовать представительниц прекрасной...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Столінскім раёне двое 7-гадовых хлопчыкаў праваліліся пад лёд. Адзін загінуў, другога выратаваў падлетак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by