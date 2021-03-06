Спасатели и десантники поздравили женщин с наступающим праздником

Источник материала: ОНТ

В преддверии 8 Марта спасатели занимались и куда более безопасными и приятными хлопотами. Вместе с десантниками они решили порадовать представительниц прекрасной половины человечества.

Живая музыка, элегантные мужчины и свежие букеты! Люди в форме сами нашли в Витебске места, где поздравления и подарки были неожиданными, и особенно приятными.

Возможно, по этому поводу кто-то даже опоздал на работу. Зато пришёл уже с букетом цветов! Для милых дам сегодня не только музыка, но и много приятных слов и искренние улыбки.

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