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Автопробег «За единую Беларусь» пройдёт сегодня в Минске
Источник материала: ОНТ
Подарки женщинам сегодня приготовили и участники автопробега «За Беларусь»! Он стартует в полдень.
Место встречи – традиционно у столичного аквапарка «Лебяжий». Маршрут проляжет по улицам в виде восьмёрки – символично в честь даты Международного женского дня.
К участию приглашают всех, кто поддерживает курс на единство страны. Автомобиль, национальная символика и желание провести день в кругу единомышленников и патриотов – неизменные атрибуты автомарафона.
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Подарки женщинам сегодня приготовили и участники автопробега «За Беларусь»! Он стартует в полдень. Место встречи – традиционно у столичного аквапарка «Лебяжий»....
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