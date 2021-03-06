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Автопробег «За единую Беларусь» пройдёт сегодня в Минске

06.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег «За единую Беларусь» пройдёт сегодня в Минске

Подарки женщинам сегодня приготовили и участники автопробега «За Беларусь»! Он стартует в полдень.

Место встречи – традиционно у столичного аквапарка «Лебяжий». Маршрут проляжет по улицам в виде восьмёрки – символично в честь даты Международного женского дня.

К участию приглашают всех, кто поддерживает курс на единство страны. Автомобиль, национальная символика и желание провести день в кругу единомышленников и патриотов – неизменные атрибуты автомарафона.

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Подарки женщинам сегодня приготовили и участники автопробега «За Беларусь»! Он стартует в полдень. Место встречи – традиционно у столичного аквапарка «Лебяжий»....
 
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