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Нашествие пустынной саранчи грозит массовым голодом
Источник материала: ОНТ
Полчища пустынной саранчи наводнили Кению. Такого в африканской стране не помнят уже семь десятков лет! Прожорливые насекомые несут реальную угрозу продовольственной безопасности.
Саранча уничтожает буквально все посевы, в том числе и ценные культуры, выращиваемые на продажу.
Местным фермерам грозит разорение. Те пытаются избавиться от нашествия подручными средствами, гремят кастрюлями на полях. Но это не работает: нужны пестициды и самолёты для распыления. С этим сейчас проблемы не только в Кении, но и в соседних странах, которые тоже страдают от насекомых.
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Полчища пустынной саранчи наводнили Кению. Такого в африканской стране не помнят уже семь десятков лет! Прожорливые насекомые несут реальную угрозу...
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