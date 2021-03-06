Нашествие пустынной саранчи грозит массовым голодом

Источник материала: ОНТ

Полчища пустынной саранчи наводнили Кению. Такого в африканской стране не помнят уже семь десятков лет! Прожорливые насекомые несут реальную угрозу продовольственной безопасности.

Саранча уничтожает буквально все посевы, в том числе и ценные культуры, выращиваемые на продажу.

Местным фермерам грозит разорение. Те пытаются избавиться от нашествия подручными средствами, гремят кастрюлями на полях. Но это не работает: нужны пестициды и самолёты для распыления. С этим сейчас проблемы не только в Кении, но и в соседних странах, которые тоже страдают от насекомых.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram