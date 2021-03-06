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Федерация профсоюзов и Минздрав продолжают мониторинг цен на лекарства
Источник материала: ОНТ
Помощь в условиях пандемии и цены на лекарства: Федерация профсоюзов и Минздрав выработали механизмы взаимодействия.
Контроль за ценами – поручение Главы государства. С начала марта профсоюзы проводят еженедельный мониторинг. Первые результаты показали, что в большинстве аптек есть практически всё из перечня востребованных лекарств. Проводится работа по уменьшению их стоимости.
Что касается помощи медикам – кроме дополнительных выплат и средств индивидуальной защиты, профсоюзы выступили с инициативой дополнительного страхования. Уже подготовлен проект документа.
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Помощь в условиях пандемии и цены на лекарства: Федерация профсоюзов и Минздрав выработали механизмы взаимодействия. Контроль за ценами – поручение Главы...
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