Федерация профсоюзов и Минздрав продолжают мониторинг цен на лекарства

Источник материала: ОНТ

Помощь в условиях пандемии и цены на лекарства: Федерация профсоюзов и Минздрав выработали механизмы взаимодействия.

Контроль за ценами – поручение Главы государства. С начала марта профсоюзы проводят еженедельный мониторинг. Первые результаты показали, что в большинстве аптек есть практически всё из перечня востребованных лекарств. Проводится работа по уменьшению их стоимости.

Что касается помощи медикам – кроме дополнительных выплат и средств индивидуальной защиты, профсоюзы выступили с инициативой дополнительного страхования. Уже подготовлен проект документа.

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