Всё о 8 Марта: откуда феминизм в СССР, при чем тут Клара Цеткин и как не стоит поздравлять своих дам

Источник материала: ОНТ

Цветы, подарки, комплименты – именно с этим сейчас ассоциируется Международный женский день в Беларуси и России. А еще это дополнительный выходной и отличный повод для маркетологов продать побольше «женских» товаров. Только вот в погоне за подарками забывается суть праздника, а о его истории знают лишь единицы.

В чем политический и социальный смысл Международного женского дня, при чем тут Клара Цеткин и как празднуют этот день в других странах? Давайте разбираться.

История праздника, или С чего все начиналось.

Все началось в Нью-Йорке 28 февраля 1908 года. Там состоялся митинг, организованный социал-демократической партией женщин. Демонстрантки выступали за равноправие с мужчинами и за право голоса на выборах. В 1910 году делегатки из США приехали в Копенгаген, где встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин. Там в это время проходила Вторая Международная социалистическая женская конференция. Уроженка Германии Цеткин на ней предложила учредить женский день во всем мире, чтобы устраивать митинги и бороться за свои права.





Только спустя 7 лет движение переносится в Советский Союз. Это был второй месяц 1917 года – время той самой Февральской революции. Примечательно, что по старому календарю митинги за права женщин начались 23 февраля – в день, когда сейчас принято поздравлять мужчин. Четыре дня спустя император Николай II подписал указ о даровании права голоса женщинам, но это не остановило революцию. Большевики воспользовались тогда празднованием Международного женского дня и устроили митинги против войны, дороговизны и тяжёлого положения работниц. С 1921 года было решено отмечать праздник 8 Марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года. Получается, в 2021 году в постсоветских странах исполняется ровно 100 лет с начала празднования этого дня.

С 1966 года в СССР Международный женский день стал официально нерабочим днем, при этом постепенно утратив свою феминистскую направленность.

Официальный статус праздника во всем мире и роль ООН.

Большинство стран 8 Марта начали отмечать с 1914 года. А официальный статус «Международного женского дня» этот праздник получил только в 1975 году по решению ООН. С тех пор каждый год организация оглашает тему праздника. В 2021 году это «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».





Как отмечают Международный женский день в других странах?

Несмотря на то, что 8 марта признан Международным женским днем, активно отмечается он далеко не во всех странах и тем более имеет статус выходного.

В Италии девушки и женщины в этот день устраивают посиделки с подругами. Кстати, во многих городах итальянки возвращаются к истокам праздника и выходят на митинги с лентами и плакатами. Так женщины заявляют о том, что они самостоятельны и независимы.





В Германии и Франции о празднике упоминают только в СМИ, а женщин здесь поздравляют в мае, в День матери.

На Кубе праздник до сих пор пропитан духом революции и свободы. Поэтому в этот день женщины часто выходят на мирные демонстрации, посещают концерты и народные гуляния, а дома устраивают пышные застолья. А мужчины, как и у нас, радуют своих дам букетами.

В Японии женский праздник перекочевал на другие дни. 3 марта отмечают день девочек и цветения персика, а 14 марта там празднуют «Белый день», в который мужчины дарят подарки своим возлюбленным.

В Армении девушки празднуют «свой» день два раза в году – 8 марта и 7 апреля. Дело в том, что после объявления независимости страны в 1991 году 8 Марта отменили и объявили 7 апреля Днем материнства и красоты. При этом жительницы Армении только выиграли и получают подарки и поздравления дважды.

В Казахстане это официальный выходной день. Принято, что мужчины дарят подарки не только своим женам и матерям, но и всем родственницам женского пола.





Во Вьетнаме праздник совпал еще с Днем памяти сестер Чинг, которые мужественно защищали свою родину. Празднику в этой стране уже 2000 лет, поэтому отмечают его с особым размахом, устраивая массовые праздничные мероприятия и гуляния.

С 2009 года в Таджикистане по инициативе президента страны праздник сменил название и именуется Днем матери.

Как не стоит поздравлять с 8 Марта?

Конечно, в этот день стоит поздравлять женщин, дарить им цветы и подарки, помогать по дому. Но как минимум стоит избавиться в поздравлении от слов «слабый пол», «беззащитные», «вы без нас никуда» и все прочие фразы, указывающие на зависимость от мужчин. Лучше скажите о том, как вы гордитесь своей женщиной в том, что она все успевает: и работает, и по хозяйству, и при этом выглядит сногсшибательно. Не стоит дарить (только если вас об этом не попросили) сковородки, утюги, полотенца, пылесосы. То есть все, что связано с бытом и напоминает о домашних обязанностях. Пускай лучше это будет билет в театр, хороший парфюм, сертификат в спа-салон.





И на самом деле в этот день главное – не подарок от мужчины, а понимание того, как движение феминизма за 100 лет повлияло на права женщин. Осознание того, что многие женщины сегодня имеют право свободно получать образование, занимать руководящие должности, самостоятельно обеспечивать себя и своих детей и заниматься тем, чем им нравится, многого стоит.

Фото: pixabay

Автор: Виктория Купрацевич

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram