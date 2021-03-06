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Протесты против экономической политики властей охватили Ливан

06.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты против экономической политики властей охватили Ливан

Горящие покрышки, перекрытые дороги и оружие в руках полицейских. Жители крупных ливанских городов вышли на протесты.

Они требуют срочных мер по сдерживанию роста цен после обвала национальной валюты. Митингующие обвиняют в этом банкиров. Активисты остановили движение по улицам Бейрута, Триполи, Сайды и других городов. Они призывают судить коррумпированных чиновников.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Горящие покрышки, перекрытые дороги и оружие в руках полицейских. Жители крупных ливанских городов вышли на протесты. Они требуют срочных мер по сдерживанию роста...
 
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