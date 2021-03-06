Протесты против экономической политики властей охватили Ливан

Источник материала: ОНТ

Горящие покрышки, перекрытые дороги и оружие в руках полицейских. Жители крупных ливанских городов вышли на протесты.

Они требуют срочных мер по сдерживанию роста цен после обвала национальной валюты. Митингующие обвиняют в этом банкиров. Активисты остановили движение по улицам Бейрута, Триполи, Сайды и других городов. Они призывают судить коррумпированных чиновников.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram