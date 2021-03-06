Николас Кейдж женился в пятый раз









Избранницей 57-летнего актера стала 26-летняя японка Рико Шибату, свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. В то же время свидетельство о браке датировано 16 февраля.





пишет ru.oxu.az Отмечается, что новая жена Кейджа на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака она взяла фамилию супруга,ru.oxu.az





пишет ru.oxu.az По словам актера, пара не виделась около полугода из-за того, что он уехал в Неваду, а Шибату вернулась в Японию. После этого они решили обручиться по FaceTime. Кейдж рассказал, что подарил девушке кольцо с бриллиантом черного цвета, который она любит,ru.oxu.az



