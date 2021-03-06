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Николас Кейдж женился в пятый раз
Источник материала: Партизан
Голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз, пишет Daily Star.
Избранницей 57-летнего актера стала 26-летняя японка Рико Шибату, свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. В то же время свидетельство о браке датировано 16 февраля.
Отмечается, что новая жена Кейджа на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака она взяла фамилию супруга,
По словам актера, пара не виделась около полугода из-за того, что он уехал в Неваду, а Шибату вернулась в Японию. После этого они решили обручиться по FaceTime. Кейдж рассказал, что подарил девушке кольцо с бриллиантом черного цвета, который она любит,
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Голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз, пишет Daily Star.
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