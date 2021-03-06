Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Этика мессенджеров. Как общаться в чатах и не бесить друга друга?

Порой в чатах приходится прочитать 300 сообщений, продраться через несколько бессмысленных споров ради "Привет! Что нового?".

Как себя вести в рабочих и личных чатах, чтобы не раздражать других? Сколько стикеров и эмодзи можно отправлять коллегам? Что делать, если тебя вынуждают вступить в очередной чат?

Надо ли здороваться в чатах? В каких случаях можно спокойно "мьютить" рабочие чаты и как быстро нужно отвечать на сообщения коллег в мессенджерах?

Рассказывает автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова. А Лина и Ваня делятся своей болью.

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