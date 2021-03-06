|
Этика мессенджеров. Как общаться в чатах и не бесить друга друга?
06.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Порой в чатах приходится прочитать 300 сообщений, продраться через несколько бессмысленных споров ради "Привет! Что нового?".
Как себя вести в рабочих и личных чатах, чтобы не раздражать других? Сколько стикеров и эмодзи можно отправлять коллегам? Что делать, если тебя вынуждают вступить в очередной чат?
Надо ли здороваться в чатах? В каких случаях можно спокойно "мьютить" рабочие чаты и как быстро нужно отвечать на сообщения коллег в мессенджерах?
Рассказывает автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова. А Лина и Ваня делятся своей болью.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чат по сбору денег на день рождения, семейный чат, соседский, по чату на каждую рабочую задачу и еще с десяток чатов, в которых постоянно что-то пишут (даже ночью). Все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)