Удар, откуда не ждали: полки в белорусских магазинах расчистят под российские товары?

Источник материала: UDF



Фото: budni.by

«Это противоречит экономической философии Лукашенко»







Фото: nn.by

«Это противоречит экономической философии Лукашенко. Ведь тогда нужно отказываться и от импортозамещения, и от других подобных вещей. Если бы Беларусь и Россия подписали дорожные карты по углублению интеграции, тогда, может быть, с этим требованием согласились бы. А так – нет», – сказал Марголин.

«Мясникович – не глупый человек, с большим опытом руководства экономикой, ему уже за 70 лет. Наверное, карьерные соображения над ним уже не давлеют, скоро на пенсию. Он сейчас находится в таком состоянии, когда может говорить все, что думает, не оглядываясь на страну своего происхождения», – считает Марголин.

«Во-первых, Россия должна думать о своих предпринимателях. Во-вторых, часто речь идет вообще, по сути, о контрабандных поставках. Причем все прекрасно понимают, что в Беларуси ими занимаются не отдельные контрабандисты, а приближенные к власти структуры. Стимулируемая государством контрабанда сильно влияет на соответствующие отрасли российской экономики», – отметил Марголин.

«Рыльце у белорусских властей в пушку»







Фото: euroradio.pl

«Власти насильно принуждают розничную торговлю покупать продукцию определенных белорусских производителей. Безусловно, это нарушение норм свободной торговли. Естественно, если Беларусь требует равных условий со стороны других стран-участниц ЕАЭС, то должна эту норму ликвидировать. Эпоха жесткого изоляционизма и протекционизма заканчивается», – сказал Романчук.

«Когда существующую норму ликвидируют, мы увидим, что многие белорусские производители, которые по разнарядке имели места на полках белорусских магазинов, являются неконкурентоспособными – ни по цене, ни по качеству. А главными их конкурентами выступают российские товары. От нормы нужно отказывать во имя белорусского производителя», – считает Романчук.

«Такие меры жесткого регулирования в России или Армении не применимы. Это рудимент советской эпохи. Поэтому даже Мясникович, который, я думаю, и так микширует многие вопросы в пользу Беларуси, не в состоянии противостоять законному требованию стран-участниц ЕАЭС. Это настолько вопиющие нарушения общих правил и норм, что ЕЭК не могла промолчать. Рыльце у белорусских властей в пушку, они сделали Беларусь одной из самых закрытых стран, не пускают сюда даже российские товары», – считает Романчук.

«Чем быстрее белорусские производители поймут, что манная небесная для них заканчивается, тем лучше будет и им, и потребителям», – полагает Романчук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удар, откуда не ждали: полки в белорусских магазинах расчистят под российские товары? Россия использует механизм ЕЭК, чтобы поумерить аппетиты Лукашенко.

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