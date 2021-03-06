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Два мальчика провалились под лед по пути из школы. Один утонул

06.03.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О трагическом происшествии в Столинском районе сообщает Следственный комитет. По его информации, вчера днем два 7-летних мальчика возвращались из школы. По пути домой они зашли на мелиоративный канал. Лед под детьми провалился. К сожалению, спасся только один из детей.

«Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний школьник, — рассказали в СК. — По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие».

Два мальчика провалились под лед по пути из школы. Один утонул

По данному факту следователи проводят проверку.

 
 
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О трагическом происшествии в Столинском районе сообщает Следственный комитет. По его информации, вчера днем два 7-летних мальчика возвращались из школы. По пути...
 
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