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Два мальчика провалились под лед по пути из школы. Один утонул
Источник материала: Onliner
О трагическом происшествии в Столинском районе сообщает Следственный комитет. По его информации, вчера днем два 7-летних мальчика возвращались из школы. По пути домой они зашли на мелиоративный канал. Лед под детьми провалился. К сожалению, спасся только один из детей.
«Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний школьник, — рассказали в СК. — По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие».
По данному факту следователи проводят проверку.
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О трагическом происшествии в Столинском районе сообщает Следственный комитет. По его информации, вчера днем два 7-летних мальчика возвращались из школы. По пути...
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