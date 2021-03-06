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Хроника выходных. Тихановская встретилась с политиками Португалии, задержанных студентов отпустили
Источник материала: Onliner
Вчера Генпрокуратура Беларуси направила в адрес прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности. А сегодня выяснилось, Тихановская в это время была в Португалии — с рабочим визитом, как сообщает ее пресс-служба. Что происходит в стране и за ее пределами в длинный «женский» уик-энд — отслеживаем в традиционной хронике.
Источник: отпустили почти всех задержанных на конференции Лиги студенческих объединений
Вчера вечером силовики
Сегодня стало известно, что 19 из 22 задержанных вчера студентов отпустили, по данным волонтеров. Предполагают, остальных отправили в ИВС. Но так как в понедельник выходной из-за праздника и суды будут закрыты, скорее всего, их выпустят по истечении 72 часов. Источник утверждает, что людей отпустили без протокола и провели «профилактические беседы». «В ходе бесед студенты были введены в заблуждение, якобы Свободный профсоюз Белорусский не зарегистрирован и что их пытались использовать, — сообщил наш источник, приближенный к СПБ. — О факте задержания будут проинформированы международные профсоюзы, готовится соответствующее заявление Белорусского конгресса демократических профсоюзов».
Тихановская на встрече с политиками Португалии
«Светлана поблагодарила Португалию за поддержку, — сообщает сайт Тихановской. — Обсудила политзаключенных, преследование правозащитников и сотрудников „Вясны“, новые уголовные дела и атаку на независимые СМИ. Призвала Португалию как нынешнего президента Евросоюза сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом. Предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям, который пройдет 22 марта, с представителями демократического движения Беларуси. Подчеркнула важность изоляции режима Лукашенко и давления на него. Речь на встречах шла о санкциях — как сделать их более эффективными. Обсудила создание специальной миссии Европейского парламента для решения белорусского кризиса. Говорила о деталях Всеобъемлющего плана помощи Беларуси, а также конкретной помощи независимым медиа, рабочим, юристам и представителям религиозных сообществ, пострадавшим от режима. В свою очередь премьер-министр Португалии Антониу Кошта подчеркнул важность мирного перехода от режима Лукашенко к демократии, а также поддержки для проведения новых выборов».
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Вчера Генпрокуратура Беларуси направила в адрес прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности. А сегодня...
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