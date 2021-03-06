Хроника выходных. Тихановская встретилась с политиками Португалии, задержанных студентов отпустили

Источник материала: Onliner

Вчера Генпрокуратура Беларуси направила в адрес прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности. А сегодня выяснилось, Тихановская в это время была в Португалии — с рабочим визитом, как сообщает ее пресс-служба. Что происходит в стране и за ее пределами в длинный «женский» уик-энд — отслеживаем в традиционной хронике.

Источник: отпустили почти всех задержанных на конференции Лиги студенческих объединений

Вчера вечером силовики нагрянули в стартап-хаб Imaguru на конференцию Лиги студенческих объединений. «Участников конференции вывели из здания, посадили в бусы и увезли, — сообщала основатель Imaguru Таня Маринич. — Люди, заблокировавшие Imaguru, отказались представиться. Все участники конференции были вывезены. Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы».

Сегодня стало известно, что 19 из 22 задержанных вчера студентов отпустили, по данным волонтеров. Предполагают, остальных отправили в ИВС. Но так как в понедельник выходной из-за праздника и суды будут закрыты, скорее всего, их выпустят по истечении 72 часов. Источник утверждает, что людей отпустили без протокола и провели «профилактические беседы». «В ходе бесед студенты были введены в заблуждение, якобы Свободный профсоюз Белорусский не зарегистрирован и что их пытались использовать, — сообщил наш источник, приближенный к СПБ. — О факте задержания будут проинформированы международные профсоюзы, готовится соответствующее заявление Белорусского конгресса демократических профсоюзов».





Тихановская на встрече с политиками Португалии

«Светлана поблагодарила Португалию за поддержку, — сообщает сайт Тихановской. — Обсудила политзаключенных, преследование правозащитников и сотрудников „Вясны“, новые уголовные дела и атаку на независимые СМИ. Призвала Португалию как нынешнего президента Евросоюза сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом. Предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям, который пройдет 22 марта, с представителями демократического движения Беларуси. Подчеркнула важность изоляции режима Лукашенко и давления на него. Речь на встречах шла о санкциях — как сделать их более эффективными. Обсудила создание специальной миссии Европейского парламента для решения белорусского кризиса. Говорила о деталях Всеобъемлющего плана помощи Беларуси, а также конкретной помощи независимым медиа, рабочим, юристам и представителям религиозных сообществ, пострадавшим от режима. В свою очередь премьер-министр Португалии Антониу Кошта подчеркнул важность мирного перехода от режима Лукашенко к демократии, а также поддержки для проведения новых выборов».



