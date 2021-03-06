Источник материала: Хартия'97

Цены на недвижимость в Беларуси покатились вниз 6.03.2021, 13:18

Фото: «Наша Ніва»

О чем это говорит?

Динамика цен показывает спад, начиная с марта 2020 года. И с сентября, когда начались политические репрессии, он только ускорился, сообщает nn.by

В феврале случился настоящий обвал. Нужно также учитывать, что это цены предложения, а не фактических продаж. В реальности сделки часто происходят по более низким ценам, чем те, что заявляются изначально.

Фактически, мы наблюдаем бегство капиталов из страны и потерю веры в перспективы.





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