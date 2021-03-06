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Боровляны вышли на марш в поддержку жителей квартала «Пирс»
Источник материала: Хартия'97
Боровляны вышли на марш в поддержку жителей квартала «Пирс»
Акции солидарности в стране проходят каждый день.
Белорусы не сдаются и продолжают каждый день выходить на улицы своей страны, пишет телеграм-канал
Сегодня Боровляны вышли в поддержку жителей квартала «Пирс».
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Акции солидарности в стране проходят каждый день.
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