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Ученые нашли в Уэльсе древнюю систему загадочных туннелей

06.03.2021 13:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли в Уэльсе древнюю систему загадочных туннелей

  • 6.03.2021, 12:46
Ученые нашли в Уэльсе древнюю систему загадочных туннелей
Иллюстрационное фото

Открытие было совершено случайно.

Сотрудники британской компании Western Power Distribution случайно раскопали загадочный средневековый туннель, который сначала приняли за пещеру.

Туннель находится в городке Тинтерн в Уэльсе, неподалеку от развалин древнего аббатства, основанного в 1131 году, пишет nv.ua.

Команда выкапывала траншею на участке земли клиента, который находится недалеко от границы между Уэльсом и Англией, когда они откопали туннели.

«Ни на одном из наших чертежей или записей не было обнаружено ничего необычного в этом месте. Изначально это приняли за пещеру», — сказал технический специалист Western Power Аллин Гор, возглавлявшая группу.

Аллин Гор сказал, что «работа немедленно остановилась», добавив: «Я принимал участие в других раскопках, где мы находили старые колодцы и подвалы, не показанные на каких-либо планах, но я не видел ничего более захватывающего и впечатляющего, чем это».

Туннель высотой 122 см был «спрятан» под пешеходной дорожкой, идущей параллельно ручью Ангидди, и, похоже, следует по маршруту ручья вдоль долины.

Аллин Гор добавил, что эксперт из службы исторического и культурного наследия правительства Уэльса, был «очень впечатлен» и «весьма очарован» этим открытием.

Компания Western Power заявила, что сеть туннелей не появлялась на картах, даже на тех, которые датированы 18 веком, и ни местные жители, ни власти не знали о ней. Отмечается, что до завершения изучения туннелей «могут пройти годы».

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