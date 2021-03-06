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Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке

06.03.2021 13:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке

  • 6.03.2021, 12:34
Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке
Фото: Reuters

Али ас-Систани выступил в защиту иракских христиан.

Папа римский Франциск утром в субботу, 6 марта, встретился в Ираке с духовным лидером шиитов в этой стране Великим аятоллой Али ас-Систани. 90-летний исламский богослов является для иракских шиитов олицетворением морального авторитета. Частная встреча Франциска и ас-Систани прошла в резиденции аятоллы в городе Эн-Неджеф, пишет сайт dw.com

По сообщению Ватикана, ас-Систани выступил в защиту иракских христиан, подчеркнув, что государство должно защищать их. «Христиане должны жить, как и все иракцы, в безопасности и мире, обладая полными конституционными правами», - указал аятолла, добавив, что «религиозные власти должны защищать их и тех, кто тоже пострадал от несправедливости за последние годы». Ас-Систани пожелал Франциску и приверженцам Римско-католической церкви счастья и поблагодарил понтифика за то, что тот нашел возможность повестить Ирак.

Со своей стороны Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот «поднял голос в защиту самых слабых и самых преследуемых» в один из наиболее кровопролитных периодов в новейшей истории Ирака. Он указал, что послание ас-Систани подтвердило «священность человеческой жизни и важность единства иракского народа».

Гонения на христиан в Ираке

Сокращающейся христианской общине Ирака жест солидарности со стороны аятоллы ас-Систани может помочь найти свое место в этой стране после многолетних гонений. Он также может снизить давление, оказываемое на представителей христианской общины бойцами шиитских формирований, отмечает агентство AP.

Папа Франциск находится в Ираке с четырехдневным визитом. После встречи с Али ас-Систани он направился в античный город Ур, который считается родиной библейского Авраама - прародителя иудеев, христиан и мусульман. В Уре запланировала встреча с участием представителей различных религиозных конфессий, призванная укрепить мир и взаимопонимание. Вечером 6 марта Франциск отслужит мессу в халдейском храме Багдада.

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Али ас-Систани выступил в защиту иракских христиан.
 
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