ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Суздальцев: Происходит распад политического режима Лукашенко

06.03.2021 13:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Происходит распад политического режима Лукашенко

5
  • 6.03.2021, 12:29
  • 2,880
Андрей Суздальцев: Происходит распад политического режима Лукашенко
Андрей Суздальцев

Политолог обратил внимание на еще один признак деградации системы незаконной власти.

Известный российский политолог Андрей Суздальцев написал в своем телеграм-канале об очередных симптомах распада политического режима Лукашенко:

— К посещению Лукашенко «МотоВелозавода» в Минске. Напомним, что в 1994 году данное предприятие работало, зато сейчас это уже не производство, а символ деиндустриализации, в которую окунулась Беларусь.

Судьба ООО «МотоВелоЗавод» типична для белорусской промышленности, приватизированной кланом Лукашенко и ставшей основой для создания типичной олигархической финансово-промышленной группы. Отличие белорусского олигархата от, к примеру, украинских, только в том, что ФПГ Лукашенко охватывает все белорусское государство.

Лукашенко – крупнейший олигарх Европы, но, что типично для ФПГ, корпорация «Беларусь» почти три десятилетия выживала за счет еще советского наследства и российского дотирования.

Напомним, что сейчас из 4,2 млн. трудоспособных граждан РБ 1,2 млн. работают или ищут работу за рубежами своей Родины, причем 700 тыс. белорусов работают в России. Экспорт труда является реальным результатом экономических «успехов» Лукашенко. Понятно, что о целой армии гастрабайтеров не вспоминали на «всебелорусском народном собрании».

Что дальше? Дальше очередные обещания и прожекты. В данном случае А. Лукашенко потребовал к концу текущей «пятилетки» «перспективное производство развивать» и довести его до «идеального состояния». В принципе, об этом Лукашенко говорит уже 26 лет, но если еще лет двадцать назад он боролся с советской «разрухой», то сейчас с «достижениями» своей собственной экономической политики. Замкнутый круг…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог обратил внимание на еще один признак деградации системы незаконной власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузнецов: «Пока люди снова не поверят в себя, никакой «второй волны» не случится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by