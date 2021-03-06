Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Происходит распад политического режима Лукашенко 5 6.03.2021, 12:29

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Андрей Суздальцев

Политолог обратил внимание на еще один признак деградации системы незаконной власти.

Известный российский политолог Андрей Суздальцев написал в своем телеграм-канале об очередных симптомах распада политического режима Лукашенко:

— К посещению Лукашенко «МотоВелозавода» в Минске. Напомним, что в 1994 году данное предприятие работало, зато сейчас это уже не производство, а символ деиндустриализации, в которую окунулась Беларусь.

Судьба ООО «МотоВелоЗавод» типична для белорусской промышленности, приватизированной кланом Лукашенко и ставшей основой для создания типичной олигархической финансово-промышленной группы. Отличие белорусского олигархата от, к примеру, украинских, только в том, что ФПГ Лукашенко охватывает все белорусское государство.

Лукашенко – крупнейший олигарх Европы, но, что типично для ФПГ, корпорация «Беларусь» почти три десятилетия выживала за счет еще советского наследства и российского дотирования.

Напомним, что сейчас из 4,2 млн. трудоспособных граждан РБ 1,2 млн. работают или ищут работу за рубежами своей Родины, причем 700 тыс. белорусов работают в России. Экспорт труда является реальным результатом экономических «успехов» Лукашенко. Понятно, что о целой армии гастрабайтеров не вспоминали на «всебелорусском народном собрании».

Что дальше? Дальше очередные обещания и прожекты. В данном случае А. Лукашенко потребовал к концу текущей «пятилетки» «перспективное производство развивать» и довести его до «идеального состояния». В принципе, об этом Лукашенко говорит уже 26 лет, но если еще лет двадцать назад он боролся с советской «разрухой», то сейчас с «достижениями» своей собственной экономической политики. Замкнутый круг…

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