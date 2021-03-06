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Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты

06.03.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для транзита через российские порты, сообщает interfax.ru

"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в сообщении.

"6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в АО "Петербургский нефтяной терминал" (морской порт Санкт-Петербург)", - отмечает ведомство.

Поставки состоялись в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Документ подписали министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко.

Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Срок действия соглашения - три года, предусмотрена автоматическая пролонгация.

Лукашенко еще в августе прошлого года поручил правительству продумать переориентацию всех торговых потоков с портов Литвы на другие в качестве ответа на санкции.
 
 
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Начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для транзита через российские порты, сообщает interfax.ru
 
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