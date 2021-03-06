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Красота требует: на какие безумства идут женщины – фото

06.03.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Тонкая талия, прямые или завитые волосы, ямочки на щеках и полное отсутствие веснушек, идеально белые или, наоборот, разноцветные зубы, большая грудь и маленькая ножка... Требований к внешнему виду женщины во все века было великое множество. 

Но не всем посчастливилось родиться с нужной формой лица, осиной талией, что уж говорить о зубах или волосах. Но очень многие готовы на что угодно, лишь бы соответствовать стандартам: носить корсеты, бинтовать ноги, красить зубы - что уж говорить о таких банальных вещах как завивка. выпрямление или окраска волос. 

А раз есть спрос – будет и предложение. Что предлагали в XX веке женщинам, чтобы "подогнать" свое тело под стандарты красоты – в фотоленте Sputnik.

 
 
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Стандарты красоты менялись от века к веку – и женщины всегда стремились соответствовать. На какие ухищрения и жертвы они шли во имя красоты – смотрите в фотоленте...
 
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