Красота требует: на какие безумства идут женщины – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тонкая талия, прямые или завитые волосы, ямочки на щеках и полное отсутствие веснушек, идеально белые или, наоборот, разноцветные зубы, большая грудь и маленькая ножка... Требований к внешнему виду женщины во все века было великое множество.

Но не всем посчастливилось родиться с нужной формой лица, осиной талией, что уж говорить о зубах или волосах. Но очень многие готовы на что угодно, лишь бы соответствовать стандартам: носить корсеты, бинтовать ноги, красить зубы - что уж говорить о таких банальных вещах как завивка. выпрямление или окраска волос.

А раз есть спрос – будет и предложение. Что предлагали в XX веке женщинам, чтобы "подогнать" свое тело под стандарты красоты – в фотоленте Sputnik.