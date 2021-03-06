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Дима Билан. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Я никогда не был кошатником, я собачник, но он как человечище», – писал Дима Билан.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаружен ВИЧ: Тяжелый недуг встал Билану поперек горла Мужчина признался, что в его жизни не все так гладко, как может казаться на первый взгляд.

На роскошной вечеринке5 марта собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы оценить творческие успехи подопечной короля российской эстрады Натальи Гордиенко. На этом светском мероприятии среди приглашенных гостей был и. Он удивил публику своим видом — облаченный в розовый костюм артист сильно похудел. Мужчина признался, что в его жизни не все так гладко, как может казаться на первый взгляд. Кот Димы Билана болен тяжелым недугом, поэтому певец глубоко переживает за здоровье питомца.«Животные болеют всем тем же, что и люди», — выразился певец в потоке откровений. Артист заявил, что оказывает четвероногому другу максимальную помощь в борьбе с болезнью — лечит, приводит к ветеринарным врачам на терапевтические сеансы. Дима Билан надеется, что благодаря его стараниям, коту станет лучше.В январе певец размещал о своем питомце Соломоне трогательный пост в инстаграм-каналеВ публикации мужчина сообщил, что нашел животное на улице зимой и не смог пройти мимо. Черный кот лежал возле дома с вываленным языком, и артист помог ему выжить. Взамен Дима Билан обрел верного друга и искреннюю любовь, которую получает от Соломона изо дня в день.