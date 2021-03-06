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Цены на недвижимость покатились вниз. О чем это говорит?
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
Динамика цен показывает спад, начиная с марта 2020 года. И с сентября, когда начались политические репрессии, он только ускорился.
После «Всебелорусского народного собрания» и укрепления диктатуры в 2021-м случился настоящий обвал.
Нужно также учитывать, что это цены предложения, а не фактических продаж. В реальности сделки часто происходят по более низким ценам, чем те, что заявляются изначально.
График: Realt.by
Фактически, мы наблюдаем бегство капиталов из страны и потерю веры в перспективы.
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Фактически, мы наблюдаем бегство капиталов из страны и потерю веры в перспективы.
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