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Цены на недвижимость покатились вниз. О чем это говорит?

06.03.2021 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цены на недвижимость покатились вниз. О чем это говорит?
Фото Надежды Бужан, nn.by
Самый верный индикатор состояния экономики и предчувствий людей — цены на недвижимость.

Динамика цен показывает спад, начиная с марта 2020 года. И с сентября, когда начались политические репрессии, он только ускорился.

После «Всебелорусского народного собрания» и укрепления диктатуры в 2021-м случился настоящий обвал.

Нужно также учитывать, что это цены предложения, а не фактических продаж. В реальности сделки часто происходят по более низким ценам, чем те, что заявляются изначально.

Цены на недвижимость покатились вниз. О чем это говорит?

График: Realt.by

Фактически, мы наблюдаем бегство капиталов из страны и потерю веры в перспективы.
 
 
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