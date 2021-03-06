Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

График: Realt.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на недвижимость покатились вниз. О чем это говорит? Фактически, мы наблюдаем бегство капиталов из страны и потерю веры в перспективы.

Динамика цен показывает спад, начиная с марта 2020 года. И с сентября, когда начались политические репрессии, он только ускорился.После «Всебелорусского народного собрания» и укрепления диктатуры в 2021-м случился настоящий обвал.Нужно также учитывать, что это цены предложения, а не фактических продаж. В реальности сделки часто происходят по более низким ценам, чем те, что заявляются изначально.Фактически, мы наблюдаем бегство капиталов из страны и потерю веры в перспективы.