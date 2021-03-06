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«Кошмар любого организатора». Большой фестиваль современного искусства отменили за сутки до начала
Источник материала: Tut.by
Большой
Организаторы сказали, что в эти выходные мероприятия отменены (мероприятия изначально были рассчитаны на несколько выходных). Но фестиваль планируют провести через две недели.
— Мы очень хотим воплотить этот проект в жизнь. Хотим развивать культуру и показать, какими потрясающими бывают искусство и люди, которые его творят. И мы видим, как вы ждете этот фестиваль. Как его всем не хватало. Количество регистраций, сообщений, звонков превысило все наши ожидания. Значит, это нужно не только нам.
Moving Art Festival — большой фестиваль современного искусства, который объединил в себе картинную и фотогалерею современных белорусских художников, арт-инсталляции, кинопоказы, театр, танцевальные и творческие мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями искусства, музыкальные выступления и ночные dj-сеты.
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Большой фестиваль современного искусства Moving Art Festival, который должен был стартовать сегодня на территории пространства MAF (завод «Горизонт»), отменили за сутки до...
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