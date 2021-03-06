«Кошмар любого организатора». Большой фестиваль современного искусства отменили за сутки до начала

Источник материала: Tut.by

Большой фестиваль современного искусства Moving Art Festival , который должен был стартовать сегодня на территории пространства MAF (завод «Горизонт»), отменили за сутки до начала. Об этом на сайте фестиваля написали его организаторы.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Организаторы сказали, что в эти выходные мероприятия отменены (мероприятия изначально были рассчитаны на несколько выходных). Но фестиваль планируют провести через две недели.

⠀

— Нам очень-очень трудно говорить об этом. Хотя, кажется, пора бы уже привыкнуть, что завтра может произойти что угодно… С понедельника по определенным не зависящим от нас причинам владелец площадки ограничил нам доступ в помещение. Несмотря на это, мы продолжали подготовку к фестивалю и параллельно решали вопрос с доступом. К пятнице мы были уже полностью готовы встречать гостей, но двери в MAF нам так и не открыли. И даже в таких условиях жесткого давления мы нашли решение нашего конфликта в правовом поле. Нам нужно две недели на перенос фестиваля.

⠀

Представители Moving Art Festival отметили, что именно так выглядит «кошмар любого организатора».

— Мы очень хотим воплотить этот проект в жизнь. Хотим развивать культуру и показать, какими потрясающими бывают искусство и люди, которые его творят. И мы видим, как вы ждете этот фестиваль. Как его всем не хватало. Количество регистраций, сообщений, звонков превысило все наши ожидания. Значит, это нужно не только нам.

⠀

Новые даты фестиваля: 20, 27 марта, 3, 9 апреля. Все регистрации сохраняются.

Moving Art Festival — большой фестиваль современного искусства, который объединил в себе картинную и фотогалерею современных белорусских художников, арт-инсталляции, кинопоказы, театр, танцевальные и творческие мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями искусства, музыкальные выступления и ночные dj-сеты.

Moving Art Festival Когда: 20 и 27 марта, 3 и 9 апреля (новые даты)

Где: Moving Art Factory (ул. Куйбышева, 22, корпус 6 (завод «Горизонт»), 6-й этаж)

Сколько: 15 рублей, абонемент на месяц — 35 рублей Билеты