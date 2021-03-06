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Названа самая полезная для сердца и сосудов сладость

06.03.2021 14:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названа самая полезная для сердца и сосудов сладость

  • 6.03.2021, 14:10
Названа самая полезная для сердца и сосудов сладость

Медики проанализировали данные 300 тысяч человек.

Уже звучавшие ранее утверждения о полезности шоколада для деятельности сердечно-сосудистой системы нашли подтверждение в виде результатов нового исследования ученых из США.

«Шоколад может положительно влиять на функционирование сердца и сосудов», — цитирует американских исследователей журнал European Journal of Preventive Cardiology (перевод — newsyou.info).

Издание опубликовало выводы научных специалистов, представляющих Медицинский колледж Бейлор. Этими учеными были проанализированы данные 300 тысяч человек. Их резюме подтверждает, что потребление шоколада полезно в плане профилактики ишемической болезни сердца.

Авторы исследования постулируют, что «у людей, которые едят шоколад хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снижается на 8%».

Ученые связывают полезный эффект поедания шоколада с действием на организм биоактивных компонентов какао-бобов, идущих на изготовление продукта (это, в частности, стеариновая кислота, флавоноиды, полифенолы). По словам исследователей, благодаря данных веществам сердечная мышца становится более выносливой, а в крови повышается содержание «хорошего» холестерина, способствующего снижению уровня «плохого» холестерина, закупоривающего артерии и повышающего риск инфарктов.

Специалисты подчеркивают, что речь идет о качественном продукте с высоким содержанием какао, употребляемом в умеренном количестве.

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Медики проанализировали данные 300 тысяч человек.
 
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