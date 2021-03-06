Источник материала: Хартия'97

Беларусь начала поставки нефтепродуктов в российские порты 1 6.03.2021, 13:55

Иллюстрационное фото

Мозырский НПЗ отправил первые партии бензина и мазута в Усть-Лугу и Санкт-Петербург.

Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты, сообщают naviny.online ссылкой на Министерство транспорта Российской Федерации.

5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» морского порта Усть-Луга несколькими составами отправлено более 5.000 тонн белорусского бензина. Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ».

Первый из этих составов пришел на территорию Российской Федерации утром 6 марта. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго».

6 марта на «Мозырском НПЗ» отгружена партия мазута общим объемом 3.600 тонн с перевалкой в АО «Петербургский нефтяной терминал» в морском порту Санкт-Петербурга.

Поставки состоялись в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе России межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Документ подписали министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.

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