Источник материала: Хартия'97

«Искандеры» и прочее вундерваффе: самые крупные провалы российской оборонки 6 Владислав Гирман, «Деловая столица»

6.03.2021, 13:31

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Российский ВПК — дитя Гефеста и Марса, в котором едва теплится жизнь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сакральный для Москвы день советской армии, 23 февраля, позволил себе сказать "огульные" вещи о предмете гордости для милитаристско-шовинистичной России, а именно о тактическом ракетном комплексе "Искандер".

В интервью 1in.am глава армянского правительства заявил, что ракеты, выпущенные "Искандерами", не взорвались "или взорвались лишь на 10%".

Высказывания премьера явно свидетельствуют о том, что у него имеется зуб на Москву из-за того, как она слила армян во время недавней войны с Азербайджаном и Турцией.

Но с другой стороны, Пашинян-то, критикуя к неудовольствию Кремля российские РК, пусть и движимый местью, просто мог сказал правду о российском военпроме — об этом дитя Гефеста и Марса, в котором едва теплится жизнь.

Разве "Искандер" — единственное "вундерваффе" в российском арсенале, которое либо еле работает, либо обречено на смерть, либо вообще вымышлено? Нет, их воз и маленькая тележка.

Вскрытые панцири

Взять хоты бы хваленный "Панцирь-С1" — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, разработанный 27 лет назад и принятый на вооружение в России в 2012 г.

Применяла их она и против украинских вооруженных сил после вторжения и оккупации отдельных районов Донбасса.

Эти ЗРК стоимость $13-14 млн Москва активно рекламирует за рубежом, позиционируя их как средство непробиваемой защиты. Например, их использовали ВС ОАЭ в южных районах Йемена, где Эмираты и Саудовская Аравия ведут борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами.

Есть "Панцири" и у сил режима Башара Асада. И именно с Сирии, в принципе, началось развенчание мифа об этих ЗРК.

В апреле 2018 г., напомним, международная коалиция под руководством США нанесла ракетный удар по восьми объектам в Сирии в связи с очередными случаями применения асадовцами и россиянами химического оружия.

В России тогда поспешили заявить, что, мол, 25 ракет "Панциря" уничтожили 23 ракеты коалиции. Пентагон этому заявлению удивился и отметил, что ни одна ракета союзников не была перехвачена.

А дальше выяснилось, что ЗРК не могут и себя защитить. В том же году иранские военные с территории Сирии обстреляли израильские объекты в Голанах.

Израильтяне, не долго думая, подняли в воздух авиацию, которую "Панцири" не смогли сбить. Да еще по меньшей мере один из ЗРК тогда был уничтожен.

Аналогичный успех израильские F-16 продемонстрировали в январе 2019 г., когда отомстили за ракетный обстрел ударом по аэропорту Дамаска — минус еще несколько "Панцирей".

В прошлом году эстафету в унижении российских ЗРК перехватила Турция. В марте турецкие беспилотники уничтожили восемь "Панцирей" в Сирии, а в мае — еще 6-9 в Ливии, откуда Анкара принялась с энтузиазмом выдавливать россиян.

К тому же, еще три ЗРК были захвачены турками опять-таки в Ливии и один из них, как писала The Times в конце января 2021 г., попал в распоряжение американских военных, уже доставивших комплекс в Штаты для изучения. Так что "Панцирь-С1" ожидает еще не один позор на поле брани.

Курган для курганца

Задумали как-то в российском ВПК построить новую многофункциональную среднюю гусеничную платформу, на которую можно было бы "пересадить" все БМД и БМП. Так родился проект "Курганец-25", который опекает концерн "Тракторные заводы" при содействии ряда других структур вроде ЦНИИ "Буревестник".

Фишка платформы в ее универсальности, поскольку на не ее базе теоретически можно создать и БМП, и БМПД, и ГБТ и противотанковую самоходку.

Плюс платформа сконструирована по модульному принципу, что позволяет быстрее и легче ремонтировать или производить бронетехнику на ее базе.

Изначально планировалось, что серийное ее производство начнется в 2016 г. Не началось, конечно же.

Потом сроки производства перенесли на 2017—2018 гг., снова перенесли и т.д.

В 2018 г. входящий в концерн "Курганмашзавод", перманентный банкрот, сообщил, что БМП и БТР на платформе "Курганец-25" поступят на вооружение российской армии в 2021 г.

Да, "Курганец-25" вроде как существует. Его даже показывали на параде кремлевского победобесия, но проект остается проблемным.

Бывший замглавного инженера Курганмашзавода по серийному производству БМП Данил Релин в 2017 г. вообще признавался, что проект "Курганец-25" — неудачный и нужно или работать над новой платформой, или провести глубокую модернизацию этой.

Проблема тут кроется отчасти в том, что предприятие-разработчик на ладан дышит. И это помимо, собственно, технических сложностей.

К примеру, "Курганец-25" должен был работать на дизельном двигателе, создававшемся в рамках НИОКР "Чайка". Но "Чайку" прикрыли, а без ее двигателя остались и "Курганец", и "Армата".

Дорогая и глохнущая

Если уж упомянули грозу парадов "Армату" (Т-14), то этот супертанк, который позорно заглох на Красной площади в 2015 г., остается недосягаемой мечтой для российских вооруженных сил. Как и в случае с "Курганцом-25", даты с принятием на вооружение оказались весьма пластичными.

Сперва шла речь о 2015 г., но в 2015 г. ни один танк не был поставлен на вооружение. В Москве тогда попытались ошеломить всех размахом, заявив, что в 2020-2025 гг. будут изготовлены сразу 2,3 тыс. "Армат" (10% от всего танкового парка РФ, кстати).

Но по состоянию на конец 2020 г. ни одного Т-14 российская армия так и не получила. Дату снова сдвинули — на после 2021 г.

И все же Кремль его опекает, несмотря на то, что даже Минобороны РФ констатировало: лучше модернизировать Т-72 или Т-80, чем строить новые Т-14.

Оказалось, что это чудо техники (не такое уж чудо, на самом деле) — невероятно дорогое. Стоимость "Арматы" — $3,3-6,6 млн. Т-72Б3 и Т-80БВМ обходятся втрое дешевле.

И это не говоря о технических проблемах проекта. Сначала с дизельным двигателем "Чайки" не срослось. Затем — нерешенная проблема "слепоты" экипажа, не имеющего доступа в башню, в случае выхода из строя датчиков и сенсоров.

"Армата" как проект смогла появиться на свет благодаря тому, что некогда Россия могла получать современные западные технологии. Ее агрессия против Украины этот канал перекрыла и альтернативу россиянам найти не удается. Потому, видать, на выставку IDEX-2021 в ОАЭ они повезли лишь макеты Т-14.

Неправильные лекала

В обширном семействе артиллерийских и танковых боеприпасов существует такой тип как подкалиберный снаряд. Его задача — прошивать броню за счет собственной кинетической энергии. Боеприпас этот очень шустрый. Его скорость обусловлена, помимо мощного метательного заряда, тем, что его диаметр меньше диаметра ствола. А танк он прошивает сердечником, который изготовляется из вольфрама или обедненного урана.

Так вот, Научно-исследовательский машиностроительный институт им. Бахирева разработал на замену советскому подкалиберному боеприпасу 3БМ42 "Манго" новый снаряд 3БМ44 "Лекало", который , и может использоваться в танках Т—72, Т—80 и Т—90.

Российские военные эксперты утверждают, что "Лекало" способен вывести из строя американский M1A2 Abrams современных модификаций.

Их американские коллеги уточняют, что лобовая броня Abrams по толщине равна 800-мм катанной гомогенной броне, а "Лекало" может пробить лишь 650 мм сплошной брони и с расстояния в 2 км.

Ну и к тому же союзный США Израиль (компания Elbit Systems) уже провел испытания системы активной защиты бронетехники от подкалиберных боеприпасов под названием Iron Fist.

Elbit Systems модернизировала радиолокационную станцию, способную обнаружить 120-мм подкалиберный снаряд, а также установила в комплекс новую пусковую установку, выпущенные которой взрывающие поражающие элементы успешно меняют курс такого снаряда.

Тупой кинжал

У России в принципе не складывается с новейшими боеприпасами. И в том числе с устрашением этими боеприпасами Соединенных Штатов.

Например, несколько лет назад лично Владимир Путин развлек публику демонстрацией анимированных роликов о новейшем суперсовременном оружии.

В списке значился гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", который, якобы, еще с 2017 г. стоит на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе (ЮВО).

Сам по себе "Кинжал", по утверждениям Кремля, — это гиперзвуковая ракета, которой, мол, не страшна ни одна ПРО. А еще у нее есть система самонаведения.

Запускается "Кинжал" со всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, который лишился этого статуса из—за огромного веса ракеты.

У "Кинжала" есть, по меньшей мере, три проблемы. Это при условии, что производство комплекса вообще вышло за рамки экспериментальных образцов.

Во-первых, это перегрев от трения о воздух. Элементы конструкции американского самолета-разведчика SR-71 Blackbird при скорости в 3,2 Маха нагревались до 350-500 градусов. Россиянам эта проблема тоже знакома по эксплуатации разведчиков и перехватчиков МиГ-25. РФ заявляет, что скорость "Кинжала" достигает 12 махов. Это больше, чем у экспериментальных аппаратов Boeing Х-43, один из которых в течение 10-минутного полета пару десятков секунд поддерживал 9,6 Маха. Вот только у американцев был свободный доступ к термостойкой керамике для обшивки, а у россиян с этим проблемы, причем даже до санкций приобрести этот специфический товар было непросто.

Во-вторых, на такой скорости из-за ионизации воздуха вокруг ракеты система самонаведения становится слепой и глухой. Т.е. какую-то часть своей траектории "Кинжал" будет неуправляемым куском металла.

А третья проблема — это то, что Соединенные Штаты продвинулись куда дальше в создании гиперзвукового оружия. В июне 2019 г. ВВС США успешно испытали гиперзвуковые блоки с системой воздушного запуска ARRW в рамках контракта на создание ракеты AGM-183A со скоростью в 20 Махов к 2022 г.

Кроме того, компания Lockheed Martin также занимается еще одним проектом гиперзвуковой ракеты — Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) стоимостью почти $1 млрд. Хотя вопрос наведения и связи наверняка остается открытым и для них.

Параллельно в США ведутся разработки системы ПРО Glide Breaker, способной перехватить вражеское гиперзвуковое оружие. Если оно у России когда-нибудь вообще появится

Намочили российских журналистов

Они — российские журналисты — в большинстве своем, конечно не могваи, но когда их окунают в пропагандистский бассейн, начинают срочно создавать армию гремлинов.

Такое название, как ни странно, у новой гиперзвуковой ракеты "Гремлин", которую никто в глаза не видел. Но ее испытания запланированы на 2023 г.

"Гремлин", по утверждениям российской газеты "Известия", будет меньше "Кинжала" (порядка 1,5 т), но ее можно будет применять и на истребителях вроде Су-57, Су-30СМ и Су-35С.

Ну, как можно будет применять. Если учесть, что "Гремлин" — это давно забытое старое, а именно "изделие 70", которым Запад россияне уже пугали четыре года назад; то ракета эта в "брюхо" к С-57 попросту не влезет.

Отсек истребителя рассчитан на снаряд длиной максимум 4,2 м, а рост этого британского домового из российских мифов — 6 м.

Да и реальных подтверждений тому, что такая ракета существует, не было в 2017-м, нет и в 2021-м.

Все характеристики "Гремлина" на самом деле взяты из доклада бывшего командующего ВВС РФ Александра Зелина 2013 г., в котором он описывал, по сути, задумку, а не жизнеспособный проект гиперзвуковой ракеты такого размера.

Смердящий "Посейдон"

Аналогично нет ни малейшей новизны в российском проекте "Посейдон" 2М39.

"Посейдон" — это как бы беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, т.е. "грязная" ядерная торпеда (100-мегатонн), которая должна достичь вражеских берегов и там взорваться, устроив цунами и радиоактивное загрязнение.

О греческом боге морей Путин заговорил впервые в марте 2018 г. Тогда же СМИ заявили, что для Тихоокеанского и Северного флотов уже заказали по 16 таких торпед. Ну, чтобы, ударить и по обоим побережьям США и Канады, и Европе, и по Японии.

На самом же деле "Посейдон" — это вытащенный из загашника проект "Статус-6", который в свою очередь является преемником проекта Т-15, предложенного Андреем Сахаровым в 1950-х гг.

Т.е. получается, что Россия под видом новейшего оружия предлагает наработки 70-летней давности, которые устарели и морально, и технически.

"Посейдон", если он на самом деле оснащен некой ядерной энергоустановкой, будет оставлять такой изотопный шлейф, что его "унюхают" вскоре после старта.

Если его будут запускать с подводных лодок, что вероятнее всего, то об этом американцам и их союзникам станет известно практически сразу, учитывая что, пользуясь отставанием РФ в акустических системах, субмарины стран Запада без особых проблем могут висеть на хвосте у российских подлодок.

Ну и вопрос скорости. Данных конкретных опять-таки нет. В России на этот счет либо многозначительно дуют щеки, либо ограничиваются минимумом данных.

Есть, к примеру, информация о том, что "Посейдон" якобы способен развивать скорость до 200 узлов (370 км/ч), т.е., чтобы добраться до берегов США, к примеру, до Нью-Йорка, у него уйдет не один час. А значит — см. пункт о шлейфе энергоустановки.

Оружие террора столь же грозное, сколь и уязвимое. Впрочем, не так уже бессмысленно продуцировать истории о собственном "вундерваффе". Они работают. Недолго, но работают.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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