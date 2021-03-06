Реакция: «Теперь белорусским властям только так и будут отвечать. По крайней мере, пока ад не замерзнет»

Источник материала: Салiдарнасць

О том, как министр иностранных дел Литвы задал новый уровень взаимодействия с белорусскими властями.

— Белорусская прокуратура все-таки исполнила бессмысленный ритуал и направила Литве запрос на выдачу Светланы Тихановской. И получила ожидаемый ответ . Даже в более циничной и оскорбительной форме, чем парой дней раньше, — пишет Телеграм-кандал Письма к дочери .

Министр иностранных дел Литвы, можно сказать, задал новый формат и уровень дипломатического взаимодействия с белорусскими властями. Похоже, про другие формы дипломатического взаимодействия белорусскому МИДу придется забыть.

Вот невозможно же было себе представить полгода назад, чтобы министр какой угодно страны так поэтически отвечал на официальные запросы белорусских властей. Но за полгода внешняя политика белорусских властей пришла в такое состояние, что им, похоже, только так и будут отвечать. По крайней мере, до тех пор, пока ад не замерзнет. Причем, в ответ на любые вопросы.

Так совпало, что, пока министр отвечал прокуратуре, литовский суд ответил на запрос о расширении терминала насыпных грузов в Клайпедском порту, через который Беларусь экспортирует калийные удобрения. С 2013 года 30-ю процентами этого терминала владеет Беларуськалий. Вот, литовский суд, вслед за литовским правительством, решил, что расширение терминала создает угрозу национальной безопасности Литвы.

И нет, белорусские власти не смогут наказать Литву, лишив ее своих калийных удобрений. То есть, они, конечно, произносят много грозных слов, но на самом деле даже с переводом в российские порты части экспорта дизеля и мазута не торопятся. Потому что одно дело осуществлять вербальные интервенции, а совсем другое – перемещать грузы, упакованные в хлопчатобумажную тару. То есть, соглашение они с Россией подписали, но вот о конкретных контрактах на поставки я что-то пока не слышал.

Потому что, даже с нефтепродуктами новый формат экспорта выглядит не слишком привлекательным. А с калийными удобрениями все немножечко еще сложнее, чем с мазутом, дизелем и бензином. В российских портах просто нет свободных мощностей для их перевалки. Россия даже часть собственных калийных удобрений возит через порты Прибалтики.

Белорусский МИД может сколько угодно грозить всеми небесными карами своим недоброжелателям, но никаких способов воздействия на этих недоброжелателей, кроме выражения озабоченностей, у него не осталось.

Шендерович отреагировал на реплику про ад от литовского МИД по поводу выдачи Тихановской