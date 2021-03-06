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Алибекова заняла четвертое место на этапе Кубка мира в Нове-Место

06.03.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Алибекова заняла четвертое место на этапе Кубка мира в Нове-Место

Победу сегодня праздновала норвежка Тириль Экхофф. С одним промахом она прошла дистанцию за 18 минут 48.4 секунды.

Также на пьедестал поднялись украинка Юлия Джима (0 промахов; 9.3 секунды отставания) и итальянка Лиза Виттоцци (0; +15.0).

Динара отстрелялась точно на всех рубежах но по скорости уступила победительнице +16.1 секунды.

Другие представительницы Беларуси завершили свои гонки на следующих местах:

11. Анна Сола (2; +34.1);

85. Елена Кручинкина (6; +2:49.5);      

95. Ирина Кривко (5; +3:09.1).

 
 
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Белоруска Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
 
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