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Алибекова заняла четвертое место на этапе Кубка мира в Нове-Место
Источник материала: Навiны
Белоруска Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Победу сегодня праздновала норвежка Тириль Экхофф. С одним промахом она прошла дистанцию за 18 минут 48.4 секунды.
Также на пьедестал поднялись украинка Юлия Джима (0 промахов; 9.3 секунды отставания) и итальянка Лиза Виттоцци (0; +15.0).
Динара отстрелялась точно на всех рубежах но по скорости уступила победительнице +16.1 секунды.
Другие представительницы Беларуси завершили свои гонки на следующих местах:
11. Анна Сола (2; +34.1);
85. Елена Кручинкина (6; +2:49.5);
95. Ирина Кривко (5; +3:09.1).
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Белоруска Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
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