Алибекова заняла четвертое место на этапе Кубка мира в Нове-Место

Белоруска Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.





Победу сегодня праздновала норвежка Тириль Экхофф. С одним промахом она прошла дистанцию за 18 минут 48.4 секунды.

Также на пьедестал поднялись украинка Юлия Джима (0 промахов; 9.3 секунды отставания) и итальянка Лиза Виттоцци (0; +15.0).

Динара отстрелялась точно на всех рубежах но по скорости уступила победительнице +16.1 секунды.

Другие представительницы Беларуси завершили свои гонки на следующих местах:

11. Анна Сола (2; +34.1);

85. Елена Кручинкина (6; +2:49.5);

95. Ирина Кривко (5; +3:09.1).