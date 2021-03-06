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Белстат: число образованных среди белорусских женщин больше, чем среди мужчин

06.03.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белстат опубликовал довольно интересные статистические данные к Международному женскому дню. Согласно официальным цифрам, в стране проживает около 5,1 миллиона женщин, или 53,8% общей численности населения. На 1000 мужчин приходится 1163 женщины. Приводится информация и об образовании, хобби, выбираемых сферах деятельности, даже жизненных приоритетах.

Самое большое число женщин живет в столице, среднестатистической белоруске чуть больше 43 лет.

Белстат: число образованных среди белорусских женщин больше, чем среди мужчин

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 79,5%. Чаще всего в качестве профессий выбирают сферы здравоохранения, образования и финансов. Образовательный уровень у женщин выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 40,2% имеют высшее образование, 27,3% — среднее специальное.

Белстат: число образованных среди белорусских женщин больше, чем среди мужчин

По данным переписи населения 2019 года, из числа женщин в возрасте 15 лет и старше состояло в браке или зарегистрированных отношениях 2256,9 тысячи человек (52,7%), никогда не состояло в браке — 617,3 тысячи человек (14,4%), разведенных либо разошедшихся — 520,9 тысячи человек (12,2%), вдовых — 808,8 тысячи человек (18,9%). Увеличился и возраст, в котором белоруски заводят первого ребенка. Еще в 2010-м — до 25 лет, сейчас — после 26. Из всех рожденных детей 38,7% — первенцы, на долю вторых рождений приходится 38,3%, третьих — 16,3%, четвертых и более — 6,7%.

Белстат: число образованных среди белорусских женщин больше, чем среди мужчин

Последний блок исследований может показаться наиболее странным. Например, тот факт, что «быть успешной на работе» — на последнем месте в топе приоритетов современной белорусской женщины. Или, что главный отдых для белоруски — ТВ, кино и музыка. Но с цифрами не поспоришь, особенно с цифрами от Белстата.

Белстат: число образованных среди белорусских женщин больше, чем среди мужчин

 
 
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Белстат опубликовал довольно интересные статистические данные к Международному женскому дню. Согласно официальным цифрам, в стране проживает около 5,1 миллиона...
 
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