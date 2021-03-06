Сохранить и обновить: решилась судьба Минского мотовелозавода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси решилась судьба Мотовелозавода. На нем выпускают знаменитые велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск». Однако предприятие морально устарело, содержать его затратно. Сегодня на нем побывал Александр Лукашенко. О решениях рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

27 гектаров заводских площадей, помещения пустуют. Все производство на «Мотовело» – предприятии, которое было построено еще после войны – в одном цехе. Здесь делают знаменитые велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск». Руководство признает, что завод морально устарел и содержать его затратно. А президент дополняет: условия труда тоже далеки от идеальных.

«Здесь люди при нуле градусов или -10 горбатятся. Поэтому надо сделать все, чтобы привести корпус в порядок и сразу же оборудование, чтобы там разместить. И людей перевести», – заявил Лукашенко.

Несмотря на условия, «текучки» на заводе нет. Слесарь Павел Смовж, например, трудится здесь уже девять лет. Работу любит, свое дело знает. За смену успевает собрать 15 мопедов.

«Приходит он в полностью разобранном виде. У нас собраны только двигатели. Начиная рамой заканчивая колесом – мы все здесь на конвейере собираем», – объяснил Павел Смовж.

Производство мопедов на обновленном заводе сохранят. Александр Лукашенко предложил сделать акцент на массовом выпуске велосипедов. Транспорт экологичный, востребованный и в Европе, и в Содружестве, и в самой Беларуси.

«Если бы у нас была настоящая диктатура, то я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле. Только на велосипедах. Вот это было бы здорово! Но это невозможно. Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аистах» и «Минске». Хотя у меня один есть «Аист». Но каждый день я тренируюсь на велотренажере. Это очень полезно для сердца», – подчеркнул Лукашенко.

«Мотовело» уже не будет прежним. На территории предприятия создадут технопарк. Условие одно – здесь должны производить конкурентный продукт. Привлекут и частный бизнес на комфортных условиях.

«За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир , как когда-то было в советские времена», – объявил президент Беларуси.

Планы на этот год на заводе уже составили. Хотят продать семь тысяч мотоциклов и вдвое больше велосипедов – 120 тысяч штук. Чтобы каждый второй двухколесный экземпляр в стране покупали под маркой «Сделано в Беларуси».