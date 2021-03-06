ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Динаре Алимбековой не хватило секунды, чтобы выиграть медаль в спринте на КМ по биатлону

06.03.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.


Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова (0+0) прошла всю гонку без промахов и уходила со стойки второй, но на последнем круге проиграла две позиции.

Успешную гонку провела и Анна Сола (1+1), которая стала 11-й, показав при этом третий ход на лыжне среди всех участниц.

Елена Кручинкина (2+4) стала 85-й, Ирина Кривко (2+3) — 95-й.

Победу же одержала норвежка Тириль Экхофф (1+0). Второе место у украинки Юлии Джимы (0+0), бронза у итальянки Лизы Виттоцци (0+0).

В воскресенье по итогам гонки пройдет гонка преследования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Практически все задержанные накануне в Минске участники профсоюзного собрания отпущены из милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by