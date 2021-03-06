Динаре Алимбековой не хватило секунды, чтобы выиграть медаль в спринте на КМ по биатлону

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.



Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова (0+0) прошла всю гонку без промахов и уходила со стойки второй, но на последнем круге проиграла две позиции.

Успешную гонку провела и Анна Сола (1+1), которая стала 11-й, показав при этом третий ход на лыжне среди всех участниц.

Елена Кручинкина (2+4) стала 85-й, Ирина Кривко (2+3) — 95-й.

Победу же одержала норвежка Тириль Экхофф (1+0). Второе место у украинки Юлии Джимы (0+0), бронза у итальянки Лизы Виттоцци (0+0).

В воскресенье по итогам гонки пройдет гонка преследования.