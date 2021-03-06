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Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

06.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за её пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?

Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А ещё он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.

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