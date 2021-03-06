|
Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?
06.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за её пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?
Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А ещё он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока ученые присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберемся до его порога – и что найдем, переступив его, – отсутствие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)