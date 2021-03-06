Администрация Лукашенко ответила возмущённым вручением медали «За отвагу» пропагандисту Азарёнку

Источник материала: KYKY

После награждения одиозного пропагандиста гостелеканала СТВ Григория Азаренка медалью «За отвагу» беларусы подписали коллективное обращение с возмущением по этому поводу и вскоре получили ответ из Администрации Лукашенко. Об этом сообщает «Свобода».

Инициатором письма выступил зампреда Ассоциации инвалидов войны в Афганистане Борис Дубовский. По мнению подписантов обращения, аморально представлять к боевой награде человека, который если чем и отметился, то лишь «поливанием грязью» сторонников демократического движения. При том, что многие «воины-интернационалисты» обделены вниманием, не говоря уже о том, что вручение Азаренку медали «За отвагу» дискредитирует память ветеранов Отечественной войны, которые ежедневно рисковали жизнью.

«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Г. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, подвергаясь оскорблениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», — сказано в письме начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц АП Григория Шлыка.

Несогласным чиновник посоветовал обратиться в Палату представителей с предложением об изменении закона «О государственных наградах», но там Бориса Дубовского попросили со всеми вопросами идти к АП.