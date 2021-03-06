ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Администрация Лукашенко ответила возмущённым вручением медали «За отвагу» пропагандисту Азарёнку

06.03.2021 15:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

После награждения одиозного пропагандиста гостелеканала СТВ Григория Азаренка медалью «За отвагу» беларусы подписали коллективное обращение с возмущением по этому поводу и вскоре получили ответ из Администрации Лукашенко. Об этом сообщает «Свобода».

Инициатором письма выступил зампреда Ассоциации инвалидов войны в Афганистане Борис Дубовский. По мнению подписантов обращения, аморально представлять к боевой награде человека, который если чем и отметился, то лишь «поливанием грязью» сторонников демократического движения. При том, что многие «воины-интернационалисты» обделены вниманием, не говоря уже о том, что вручение Азаренку медали «За отвагу» дискредитирует память ветеранов Отечественной войны, которые ежедневно рисковали жизнью.

«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Г. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, подвергаясь оскорблениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», — сказано в письме начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц АП Григория Шлыка.

Несогласным чиновник посоветовал обратиться в Палату представителей с предложением об изменении закона «О государственных наградах», но там Бориса Дубовского попросили со всеми вопросами идти к АП.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После награждения одиозного пропагандиста гостелеканала СТВ Григория Азаренка медалью «За отвагу» беларусы подписали коллективное обращение с возмущением по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российскую армию отправят достраивать БАМ и Транссиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by