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Администрация Лукашенко ответила возмущённым вручением медали «За отвагу» пропагандисту Азарёнку
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Инициатором письма выступил зампреда Ассоциации инвалидов войны в Афганистане Борис Дубовский. По мнению подписантов обращения, аморально представлять к боевой награде человека, который если чем и отметился, то лишь «поливанием грязью» сторонников демократического движения. При том, что многие «воины-интернационалисты» обделены вниманием, не говоря уже о том, что вручение Азаренку медали «За отвагу» дискредитирует память ветеранов Отечественной войны, которые ежедневно рисковали жизнью.
«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Г. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, подвергаясь оскорблениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», —
Несогласным чиновник посоветовал обратиться в Палату представителей с предложением об изменении закона «О государственных наградах», но там Бориса Дубовского попросили со всеми вопросами идти к АП.
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